Jimmy Butler: “Stephen Curry é o meu Batman”

A parceria entre Jimmy Butler e Stephen Curry chegou ao auge na decisiva vitória do Golden State Warriors sobre o Memphis Grizzlies. O triunfo que garantiu a franquia nos playoffs após a ausência de 2023/24, e ambos brilharam no duelo somando 75 pontos. A fase é boa dentro de quadra e também fora dela.

Na entrevista coletiva após o jogo, Butler falou sobre a relação com Curry e como os dois planejam levar o Warriors mais longe do que a sétima posição pode indicar. Apesar de admitir a importância de sua chegada, ele exaltou o companheiro.

“Acho que qualquer equipe em que eu esteja nessa época do ano, tem uma chance. Então, é claro que a minha chegada ajudou. Mas o que eu e todos sabem é que o time que tiver Stephen Curry terá chance em qualquer momento. Eu fico muito feliz em interpretar o Robin, enquanto ele pode ser o meu Batman”, brincou o craque.

Butler continuou com suas metáforas de filmes de super herói, citando também vilões que podem atrapalhar a dupla na Conferência Oeste. Por exemplo, o pivô Nikola Jokic que tem o apelido de Coringa, o grande vilão do universo de Batman.

“Eu não sei quem vai ser o vilão da história no fim, existe o Coringa, o Charada, o Duas Caras, sabemos que o Oeste é muito complicado. Mas temos muitos jogos para vencer e acredito que esse é só o começo. Nós temos as nossas chances nos playoffs“, concluiu o astro.

Butler anotou 38 pontos em mais um grande exemplo de como cresce na época da pós-temporada. Um dado que comprova isso é que, desde que levou o Miami Heat às finais da bolha da NBA em 2019/20, ele passou dos 20 pontos em 68% dos jogos de playoffs ou play-in que disputou. Já na temporada regular, a marca é de apenas 56%.

Aliás, outra curiosidade foi Stephen Curry também marcou 37 pontos. Essa foi a 184ª vez que o camisa 30 anotou mais do que 35 pontos em um jogo pelo Warriors. Em todas essas ocasiões, ele foi o cestinha de Golden State. Porém, ontem Butler se tornou o primeiro companheiro que o superou em um jogo onde teve o armador teve essa produção.

Arrancada aos playoffs

Além disso, Jimmy Butler também falou sobre como foi chegar ao Warriors em uma situação complicada e dar a reviravolta ao lado de Stephen Curry. De acordo com ele, não houve qualquer dúvida de que eles conseguiriam levar a franquia a fase decisiva da NBA.

“Não tivemos dúvidas em nenhum momento. Antes mesmo da troca se concretizar, eu conversei com Curry, Green, Kerr, Dunleavy, e o foco sempre foi em afirmar que eu poderia ajudar a mudar a temporada. Então, é algo que eu consigo fazer ao longo da minha carreira, dar ao meu time as chances de chegar a pós-temporada e vencer no mais alto nível. Eu acredito nisso e eles acreditaram em mim desde o primeiro dia”, afirmou.

A dupla estreia na pós-temporada no próximo domingo (20), contra o Houston Rockets, no Texas. O duelo será às 21h30 e abre a série de primeira rodada entre os times.

