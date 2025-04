Jimmy Butler lidera, Warriors bate Grizzlies e vai aos playoffs

Em noite incrível de Jimmy Butler e Stephen Curry, o Golden State Warriors bateu o Memphis Grizzlies e está de volta aos playoffs. Com direito a drama e muita tensão ao longo do último quarto, a equipe de San Francisco confirmou sua vaga e retorna à pós-temporada após um ano ausente. A rodada desta terça-feira de play-in ainda contou com a vitória do Orlando Magic sobre o Atlanta Hawks.

Um jogo fantástico de Butler e Curry que combinaram para 75 pontos e dez assistências no triunfo. Enquanto o ala marcou 38 pontos, o armador fez 37, incluindo algumas bolas de três e lances livres decisivos no fim. Memphis teve suas chances com um último quarto incrível de Desmond Bane, mas não conseguiu uma virada que teria sido fantástica por como o jogo ocorreu na primeira parte.

Assim, Golden State garante vaga para enfrentar o Houston Rockets na primeira rodada do Oeste. Os horários e datas da série ainda não foram divulgados, mas se sabe que o confronto começa no próximo domingo.

Enquanto isso, Memphis terá mais um jogo de vida ou morte, dessa vez no Tennessee, contra o vencedor de Sacramento Kings e Dallas Mavericks, que acontece amanhã.

(8) Memphis Grizzlies 116 x 121 Golden State Warriors (7)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 30 6 4 1 1 Ja Morant 22 3 3 1 0 Jaren Jackson Jr. 18 6 4 1 0 Zach Edey 14 17 2 0 0 Santi Aldama 14 8 2 0 0

Três pontos: 12-26; Bane: 5-8

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 38 7 6 3 0 Stephen Curry 37 8 4 1 0 Gary Payton II 12 2 1 1 1 Quinten Post 11 5 2 1 0 Draymond Green 4 6 10 3 1

Três pontos: 15-43; Curry: 6-13

Magic avança sobre Hawks e encara Celtics nos playoffs

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry e Jimmy Butler sobre o Grizzlies de Ja Morant e Desmond Bane, a rodada inaugural do play-in ainda contou com o triunfo do Orlando Magic sobre o Atlanta Hawks na Flórida. A equipe garantiu a sétima posição do Leste e a série contra o Boston Celtics a partir do próximo domingo (21).

Enquanto isso, o time de Trae Young volta a jogar na sexta-feira (19) contra o vencedor do duelo entre Chicago Bulls x Miami Heat.

Orlando teve um controle geral da partida, mesmo que seu ataque tenha engasgado mais uma vez no terceiro quarto. Paolo Banchero e Franz Wagner não tiveram noites inspiradas em seus próprios arremessos com muita atenção defensiva rival. Mas o inesperado aconteceu: A ajuda veio.

Cole Anthony saiu do banco e machucou a defesa de ponto de ataque dos visitantes. Sua capacidade de criar o próprio arremesso e atacar as fraquezas defensivas do rival foi fundamental para o resultado. Além disso, destaques também para as produções de Anthony Black, Wendell Carter Jr e Jonathan Isaac.

Em Atlanta, Trae Young teve ótimos segundo e terceiro quartos para recolocar o Hawks no jogo. Um início incrível na volta do intervalo levou o jogo a apenas uma posse. No entanto, a ajuda que Paolo Banchero e Franz Wagner receberam, não chegou para o armador do time visitante. Aliás, vale até destacar os bons jogos de Mouhamed Gueye e Onyeka Okongwu. Mas Caris LeVert, Zaccharie Risacher e Dyson Daniels somaram 21 pontos em 29 arremessos.

Um último quarto dominante de Orlando nos dois lados da quadra, determinou a vitória e a vaga para o Magic.

(8) Atlanta Hawks 95 x 120 Orlando Magic (7)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 28 2 6 1 0 Georges Niang 15 3 0 0 0 Mouhamed Gueye 12 4 2 1 1 Dyson Daniels 7 12 7 0 2 Onyeka Okongwu 11 9 3 0 1

Três pontos: 4-21; Okongwu: 1-2

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Cole Anthony 26 3 6 0 0 Wendell Carter Jr. 19 7 2 0 2 Paolo Banchero 17 9 7 1 1 Anthony Black 16 4 4 0 2 Franz Wagner 13 13 3 2 1

Três pontos: 11-39; Anthony: 4-9

