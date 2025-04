Warriors aposta em Jimmy Butler para superar “trauma” do play-in

O Golden State Warriors teve a chance de se classificar para os playoffs de forma direta, mas não conseguiu. E, por isso, vai ter que “exorcizar” um fantasma nessa terça-feira. O time já disputou três jogos em duas participações na repescagem da NBA e ainda não venceu. Dessa vez, no entanto, conta com um trunfo importante. O astro Jimmy Butler vai ser o “talismã” do Warriors em mais uma tentativa de superar o play-in.

“A gente até brincou sobre isso na semana passada. Jimmy já teve que jogar um play-in e só parou nas finais em Miami. Nós adoraríamos ter uma jornada igual, mas temos que vencer, né? Ainda lembro de cada uma das derrotas como se fosse ontem. O arremesso de LeBron [James], a atuação de Ja [Morant]. Bem, é simples: só temos que vencer um jogo”, resumiu Stephen Curry, depois da derrota para o Los Angeles Clippers.

O Warriors, a princípio, tem bons motivos para estar confiante de que a história vai ser diferente dessa vez. Apesar de não ter garantido vaga no TOP 6 do Oeste, o time teve uma evolução enorme desde a troca por Butler. Foram 23 vitórias em 30 jogos com o ala-armador. Draymond Green não vê obra do acaso nesses números, pois crava que Golden State está bem mais forte do que antes.

“Nós contamos com Jimmy para todos os momentos. É um jogador que pode diminuir o ritmo do jogo e, mesmo assim, criar boas chances de cesta para todos. É bem diferente de Stephen e, por isso, nos faz um time muito melhor. Não conseguimos capitalizar em cima de sua grande atuação hoje. Mas não há dúvidas de que somos melhores e mais completos com a sua presença”, reconheceu o ala-pivô.

Boa posição

Jimmy Butler e o Warriors não podem reclamar da sorte pelo fato de estarem no play-in. O time recebeu o Clippers no último jogo da temporada e só dependia de si para ficar na quinta posição do Oeste. Para resumir, uma vitória bastava. No entanto, em uma partida bem equilibrada, perdeu na prorrogação. É claro que havia um clima de decepção entre os jogadores depois da partida, mas o novo reforço não está preocupado.

“Nós ainda estamos em uma boa posição. Diria que estamos, aliás, na condição em que queríamos. Ainda temos chance de chegar aos playoffs e, acima de tudo, controlamos o nosso destino. Temos um trabalho a fazer e sei que somos capazes de fazê-lo. O elenco tem vários ótimos jogadores no elenco. Tenho confiança no grupo e, ao mesmo tempo, eles confiam em mim. Então, vamos ficar bem”, minimizou o craque.

Butler também tranquilizou o torcedor e a equipe em outro sentido. Durante o jogo, ele sentiu a coxa após uma colisão com Kawhi Leonard. Muita gente temeu que fosse uma lesão, mas está tudo bem. “Eu vou para casa agora, jogar dominó e beber o meu café. Certamente, isso vai me fazer sentir melhor. Vou estar bem para o play-in“, garantiu o astro de 35 anos.

Confiança

Tabus não entram em quadra, mas é impossível negar o peso deles. Os jogadores vão ter que falar sobre o tema várias vezes antes da partida. Torcedores e jornalistas, por sua vez, sempre batem nessa tecla. No entanto, a presença de Butler tem um grande impacto positivo no ambiente. Brandin Podziemski, por exemplo, não tem dúvidas de que o Warriors vai conquistar a sua primeira vitória no play-in.

“O impacto de Jimmy na pós-temporada é conhecido, então não sei como poderia estar mais confiante. Afinal, há algum jogador que você gostaria de ter mais em seu time em uma situação assim do que Jimmy? Talvez, Stephen. Os dois estão do nosso lado e vão entregar em um jogo assim. Portanto, a confiança aqui dentro não poderia ser maior”, cravou o jovem talento do Warriors.

O Warriors enfrenta o Memphis Grizzlies, pela primeira rodada do play-in, nessa terça-feira.

