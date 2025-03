Jimmy Butler exalta Stephen Curry: ‘Ele é o cara”

Recém-chegado ao Golden State Warriors, Jimmy Butler exaltou a liderança de Stephen Curry. Em entrevista para o repórter Anthony Slater, do portal The Athletic, o ala disse que o melhor arremessador da história é tudo aquilo que as pessoas falam. De acordo com Butler, o armador é um exemplo dentro e fora das quadras.

“Ele é real. Steph é um bom sujeito, acima de tudo. Ele está sempre tentando ajudar todo mundo a ser ótimo. Quer se divertir em quadra. Ama o jogo, competir. Ama vencer. Mas ele é o cara. Steph é tudo o que todo mundo diz dele. Mais do que isso, ele é simplesmente um cara legal. Não estou falando sobre a quadra. Ele é um ser humano genuinamente bom. Para todo mundo. Enfim, é muito revigorante porque ele não precisa ser assim”, contou Butler.

O ala de 35 anos também revelou que não se importa com sua fama de bad boy na NBA. Butler destacou que está feliz no Warriors. Segundo o veterano, o mais importante é competir em alto nível e ajudar o time a vencer os jogos. Desse modo, ele aceita o papel de vilão.

“Você não pode controlar homens adultos nessa linha de trabalho. Você pode tentar, mas eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou competir e ajudar o time a vencer. Então, você pode ficar bravo. Além disso, a mídia tem que pintar alguém para ser o cara mau. Eu aceito ser esse vilão. Não faz diferença. Estou competindo em alto nível e ajudando o Warriors a vencer. Aliás, a franquia me quer aqui. Caramba, eu estou tranquilo em ser um vilão no Warriors”, finalizou.

Curry, por sua vez, falou sobre a timeline do Warriors. O camisa 30, sobretudo, destacou que Butler e ele têm os seus contratos se encerrando em 2027. O que não é obra do acaso, segundo o armador de 37 anos. Tetracampeão da NBA, Curry planeja pelo menos mais um troféu nesta curta “janela de título”.

“Os nossos contratos estão todos alinhados com um cronograma definido. Isso não é por acidente. Não acho que ninguém esteja preocupado com nada além do agora. Afinal, temos este ano e o próximo para dar tudo de si”, afirmou Curry.

A chegada de Butler impulsionou a campanha do Warriors. Afinal, o time venceu 16 das 19 partidas em que contou com o veterano em quadra. Ou seja, um aproveitamento de 84%. Hoje, o time de San Francisco ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste, com 41 triunfos e 30 derrotas. Portanto, Golden State está na zona de classificação direta para os playoffs.

Assim como Draymond Green, Butler atua como um facilitador de jogadas no Warriors. Além disso, ambos impactam a defesa da equipe (sétima mais eficiente da NBA). Isso facilita a vida de Curry, que concentra suas forças em se movimentar sem a bola para fazer o melhor arremesso. Até o momento, o novo reforço tem médias de 17,6 pontos, 6,1 rebotes e 6,5 assistências (líder do time nesse quesito).

Curry sobre Butler

Há duas semanas, Stephen Curry falou sobre a importância de Jimmy Butler para o Warriors. De acordo com o camisa 30, o ala elevou a confiança do elenco. Além disso, o armador disse que o novo companheiro tem sido importante para ‘cobrar’ o time. Falou ainda que, após a chegada de Butler, a equipe tem se empenhado mais durante as partidas.

“A diferença está clara como o dia. Não apenas na nossa campanha, mas na maneira como estamos jogando. Como estamos vencendo e o impacto dele no jogo. No começo, ele estava recuperando a forma, tentando descobrir como ser agressivo e jogar no nosso sistema. Agora, precisamos nos adaptar às suas ações e zonas de conforto. E ele fica melhor a cada jogo. Precisamos continuar assim”, afirmou a lenda do Warriors.

