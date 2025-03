Campeão da NBA revela maior impacto de Jimmy Butler no Warriors

Poucas trocas nessa temporada da NBA tiveram resultado mais claro do que a chegada Jimmy Butler no Golden State Warriors. O time ganhou 13 de 14 partidas que disputou com o craque e, assim, disparou na tabela do Oeste. Já entrou na zona de classificação direta aos playoffs. Mas como explicar uma mudança tão grande e rápida? O veterano Kevon Looney crê que o maior impacto do astro se revela em uma questão crucial.

“Jimmy, acima de tudo, trouxe um nível diferente de equilíbrio para o nosso time. Afinal, esse é um jogador que pode tomar o controle do jogo e envolver os seus companheiros. Ele é o segundo criador que o elenco precisava e, ao mesmo tempo, outra voz forte nos vestiários. Além disso, é um marcador para estar nas times de defesa da liga sempre. Tudo está mais equilibrado”, contou o pivô, em entrevista ao site HoopsHype.

Os números mostram como o Warriors virou um dos mais eficientes times da liga desde a chegada de Butler. Nos últimos 15 jogos, a franquia registra o terceiro melhor ataque por 100 posses de bola da liga (121,5 pontos). Apresenta, ao mesmo tempo, a segunda melhor defesa da competição por essa mesma métrica (108,7). Para Looney, isso é um produto da estabilidade que o ala-armador confere à equipe.

“Às vezes, eu sinto que jogávamos 36 minutos de bom basquete. Então, nos 12 minutos finais, perdíamos o controle. Saíamos dos eixos, descontrolava tudo. Jimmy é o que nós precisávamos porque, nesses momentos, sabe desacelerar o ritmo e recolocar tudo nos trilhos. A sua comunicação nos dois lados da quadra nos dá bastante confiança e, como disse, equilíbrio”, reforçou o tricampeão da NBA.

Uma nova esperança

A aquisição de Jimmy Butler pelo Golden State Warriors foi uma adição técnica de nível inquestionável dentro da NBA. Mas a ascensão da equipe não pode ser atribuída só ao acréscimo de habilidade. Há um fator de ânimo, por exemplo, que Looney não ignora quando detalha o crescimento do time. A verdade é que a chegada do craque trouxe uma mudança de postura e ambiente também.

“Jimmy, para começar, acendeu uma faísca nova em nosso elenco. Quando mantém o mesmo elenco por muito tempo, você pode se tornar monótono demais. Não há senso de urgência, pois achamos que vamos encontrar soluções internas sempre. Só precisa esperar um pouco. Então, um reforço desse porte traz uma energia nova e a pressão para resolver tudo o mais rápido possível”, contou o veterano.

É claro que todas as equipes, na teoria, iniciam uma competição com uma chance de serem campeãs. No entanto, com Butler, o Warriors sente que as suas chances saíram só da teoria. “Jimmy chegou com uma ‘fome’ que não víamos há algum tempo. Trouxe nova vida e motivação para o time. Nós não podemos esperar pela offseason, pois a mensagem é clara: estamos tentando vencer agora”, cravou.

Esperteza

A personalidade forte de Butler é um ponto positivo, mas, às vezes, também já pesou contra. Por isso, uma das maiores curiosidades da torcida do Warriors seria sobre a sua relação com Draymond Green. Afinal, o ala-pivô é um dos atletas mais contestadores e falastrões da NBA. Looney revela que, nos bastidores, o conhecimento de ambos sobre o jogo se sobrepôs às questões pessoais.

“A relação entre os dois tem sido ótima, pois estão entre os jogadores mais espertos que já vi. As conversas que temos em quadra são de altíssimo nível. E ganhamos, assim, a capacidade de resolver problemas mais rápido e fazer ajustes sem parar o jogo. Ambos estão sempre orientando os mais jovem e podem mudar o ritmo das partidas. São duas mentes brilhantes, certamente”, elogiou o pivô de 29 anos.

