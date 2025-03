Jimmy Butler quis troca por não se sentir valorizado no Heat

A situação que levou à troca de Jimmy Butler do Miami Heat para o Golden State Warriors foi uma das que mais movimentou a primeira parte da temporada da NBA. Embora o ala estivesse saudável, ele chegou até mesmo a ser punido pela equipe, ficando de fora de partidas. O astro pediu para ser trocado no começo de dezembro, mas a situação só se resolveu na trade deadline. De acordo com Marc Spears, da ESPN, a situação se deu por um sentimento de desvalorização do craque.

“Butler quis ser trocado por sentir que o Heat estava indo para uma direção que não envolvia ele. Ele queria se sentir mais valorizado, pelo que ouvi. Por isso, ele pediu para sair da franquia onde foi duas vezes para as finais”, disse o jornalista.

Então, a chegada de Butler ao Warriors funcionou. Afinal, são 13 vitórias nos últimos 15 jogos e Golden State entrou na zona de classificação direta aos playoffs. Além disso, Butler está se mantendo longe de polêmicas, algo que, segundo Shams Charania, da ESPN, era um receio tanto do técnico Steve Kerr quanto de Stephen Curry.

Portanto, o Warriors passou a primeira metade da temporada em busca de uma segunda estrela para jogar ao lado de Stephen Curry. Antes da estreia de Butler, m 8 de fevereiro, a equipe tinha 25 vitórias em 51 jogos, e ocupava a 10ª posição na Conferência Oeste. Agora, são 37 vitórias e 28 derrotas.

Dessa forma, a troca que tirou Jimmy Butler do Heat foi concluída em 5 de fevereiro, envolvendo múltiplas equipes. Golden State enviou os alas Kyle Anderson e Andrew Wiggins para o Heat, o armador Dennis Schroder (agora no Detroit Pistons) para o Utah Jazz e o armador Lindy Waters III para os Pistons.

Embora Butler quisesse jogar pelo Phoenix Suns e o Warriors estivesse interessado em trazer de volta o astro do Suns, Kevin Durant, a união entre Butler e os Warriors acabou acontecendo. Butler disse que teve uma conversa profunda e necessária com Curry e Green após a troca, o que os colocou na mesma página. Ele também se sentiu valorizado pelo Warriors, que demonstrou compromisso ao acertar uma extensão de contrato de dois anos no valor de US$ 111 milhões para o craque.

“Eu vi um grupo que queria que eu fizesse parte dele”, disse Butler. “Isso é tudo o que você quer na vida, não apenas na liga. Ser necessário é uma necessidade. Se sentir querido significa que alguém quis você. Acho que esse é o maior sinal de respeito”.

