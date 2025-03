Steve Kerr tenta encaixar volta de Jonathan Kuminga com Jimmy Butler

Além da grande fase desde que a troca por Jimmy Butler aconteceu, o Golden State Warriors terá o retorno de Jonathan Kuminga. O ala-pivô que está fora de ação desde 4 de janeiro deve jogar nesta quinta-feira (13), contra o Sacramento Kings, após uma grave torção de tornozelo. Mas como encaixá-lo em um time que está jogando tão bem em seus moldes atuais é a grande dúvida de Steve Kerr.

Após superar o Detroit Pistons, no último sábado (8), quando a notícia de que o camisa 00 estaria de volta em breve foi divulgada, o técnico falou em coletiva sobre como será difícil alterar a base atual. Afinal, o time tem vencido com frequência.

“Todos nós sabemos que Jonathan é um cara importante. Mas é difícil alterar as coisas de uma maneira radical quando tudo está indo tão bem. Então, a ideia é trazê-lo de forma gradual, até para não corrermos riscos de que ele tenha uma nova contusão. A primeira missão será, acima de tudo, recuperar seu ritmo de jogo”, explicou o treinador.

Kerr usou como exemplo o brasileiro Gui Santos, que ganhou espaço na rotação com a contusão do jovem craque. Ele não pretende tirar Gui da rotação.

“Temos que continuar jogando com os caras que estão nos ajudando a vencer partidas. Seria injusto tirá-los da rotação do nada e seguir a vida. Então, precisamos continuar usando caras como Gui Santos e alguns outros. Esses minutos vão continuar acontecendo, e esperamos que as coisas continuem sendo muito boas nesse sentido”, garantiu.

Há algumas semanas, Kerr também tinha falado sobre como Jimmy Butler ajudaria no processo de desenvolvimento de Jonathan Kuminga. Ele inclusive chegou a dizer que o veterano novo astro da franquia era o modelo de jogador perfeito para que o jovem seguisse e alcançasse o seu potencial máximo.

“Acho que Jimmy é o cara perfeito para que Kuminga possa basear o seu jogo, imitar. O que torna Butler tão especial é o fato de que ele não está tentando ser o cara diferente. Ele faz as jogadas certas, no momento certo, não força. Para mim, isso é uma enorme qualidade, sobretudo pensando no impacto coletivo. Então, é algo que Jonathan pode aprender com ele, essa questão da tomada de decisão é importante”, explicou o treinador.

De fato, o jovem ala retorna em um time em alta. Atualmente, o Warriors tem cinco vitórias seguidas em 2024/25. Enquanto isso, desde que Butler estreou, a equipe venceu 12 de 14 partidas. Isso levou a um salto enorme no Oeste, saindo de uma disputa de play-in para uma disputa por vaga direta nos playoffs.

O Sacramento Kings, por sua vez, também se fixou na zona de play-in desde a trade deadline. Porém, o time da Califórnia perdeu seus últimos dois jogos. Além disso, tem cinco vitórias e cinco derrotas nos últimos dez duelos.

