Warriors terá “reforço” de ala em jogo contra Kings

O Golden State Warriors terá um “reforço” na ala para o jogo contra o Sacramento Kings, na próxima quinta-feira (13). Isso porque Jonathan Kuminga irá retornar às quadras após sofrer uma torsão no tornozelo direito no início de janeiro. No entanto, em primeiro momento, o jogador deve ter uma restrição de minutos.

Kuminga se lesionou no dia 4 de janeiro, contra o Memphis Grizzlies. Desde então, porém, as coisas melhoraram para o Warriors. Afinal, a equipe adquiriu Jimmy Butler na trade deadline e venceu 12 de seus últimos 14 jogos.

Ao longo da última semana, Kuminga treinou com a equipe. Embora ainda esteja lidando com um leve desconforto, Golden State continua confiante em sua recuperação. Segundo o portal Clutchpoints, a dor que ele sente foi classificada como “falta de ritmo” que precisa ser resolvida com mais treinos.

Ele voltará a treinar com o time na quarta-feira antes de receber a liberação final para seu retorno.

Havia a esperança de que Kuminga estivesse pronto para voltar no início da atual sequência de sete jogos em casa do Warriors, contra o Detroit Pistons, no sábado. Mas, não foi o caso.

No início, se acreditava que Kuminga não perderia mais de um mês. Porém, devido ao inchaço, o Warriors não percebeu a gravidade da lesão de imediato, o que fez com que seu retorno fosse adiado.

Agora, porém, a equipe contará com o reforço do retorno do ala para essa partida contra o Kings e o resto da temporada do Warriors, que se tornou um dos melhores times da NBA. Assim, já está na zona de classificação direta aos playoffs.

Gui Santos

Quem se “beneficiou” da ausência de Kuminga foi Gui Santos. Afinal, o brasileiro espaço, e tem correspondido e deve ganhar espaço cativo na equipe. Nos últimos dias, ele teve um jogo de 15 pontos e seis rebotes, contra o Detroit Pistons, em vitória apertada.

O técnico Steve Kerr falou que quer manter Gui na rotação. “É difícil quando você está jogando muito bem mas um cara importante está voltando”, disse Kerr. “É sempre difícil. Mas acho que a ideia é voltar com ele aos poucos para retomar seu ritmo. Mas Gui vai continuar jogando. Precisamos manter os caras que nos ajudam a vencer atualmente”.

Além disso, Stephen Curry, principal jogador do Warriors, também elogiou Gui. “Ele parece muito à vontade em quadra, conforme tem oportunidades. Dá para ver a paixão e o quanto isso significa para ele. Aquele and one, a reação dele foi tudo. Ele está no jogo, você sabe que vai sentir a presença dele”.

