NBA: Stephen Curry pode quebrar marca histórica pelo Warriors

Estrela do Golden State Warriors, Stephen Curry pode quebrar mais uma marca histórica da NBA. O jogador já é o recordista em bolas de três na história da liga, mas agora precisa de só mais duas cestas do perímetro para bater a marca de quatro mil. O astro é visto como o maior arremessador da história da liga, e segue mostrando isso em quadra. O jogo em que ele pode bater a marca será contra o Sacramento Kings, nesta quinta-feira (13).

“Sinto que estou sonhando acordado”, disse o armador sobre a marca. “Eu gosto da piada que contam, que eu quebro um novo recorde cada vez que mato uma bola de três. Mas eu tento não pensar muito nas marcas, já que da última vez que tentei, joguei mal por uns cinco jogos”.

Desde 2012/13, quando foi aos playoffs pela primeira vez, Curry acerta 4.4 bolas de três por jogo. É o maior número da NBA. No entanto, não é só sobre tentar mais que os outros. Afinal, entre todos os jogadores com ao menos 2500 cestas de três na carreira, Curry é o terceiro em aproveitamento, com 42.4%.

Curry segue atuando em alto nível mesmo aos 36 anos e já estendeu seu contrato até a temporada 2026/27. Além disso, o Warriors vem em uma crescente após a chegada de Jimmy Butler. Isso porque são 12 vitórias nos últimos 14 jogos. Dessa forma, o armador terá tempo, motivação e um bom time ao redor para continuar jogando e aumentando sua marca histórica.

A ESPN projetou, com base na carreira do craque, até onde ele deve chegar na lista dos maiores jogadores em bolas de três da história. Segundo a projeção, ele deve chegar em 4.5 mil acertos ainda em seu atual contrato. Contudo, para chegar em cinco mil, precisaria de mais três ou quatro temporadas.

Pelo Warriors, Stephen Curry dominou a lista dos maiores pontuadores de três da NBA. No entanto, outros jogadores ativos também aparecem nela. São eles: James Harden (3120), Damian Lillard (2790), Klay Thompson (2665) e LeBron James (2542 ).

Na atual temporada, o ídolo do Warriors tem médias de 24.5 pontos e 6.1 assistências. Em boa fase, deve liderar a equipe nos playoffs. Mas a carreira de Curry é uma das grandes da história. Afinal, foi eleito MVP duas vezes, com 12 seleções ao All-Star Game, quatro títulos e o dono da maior marca de bolas de três da história.

