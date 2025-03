Pivôs de Suns e Rockets são expulsos após briga em quadra

O Toyota Center tinha um jogo de basquete agendado na noite dessa quarta-feira. Mas, de brinde, quem foi assistir ao evento também acompanhou uma luta entre dois pesos pesados. Os pivôs Steven Adams e Mason Plumlee foram expulsos por causa de uma briga durante o duelo entre Houston Rockets e Phoenix Suns. Ambos caíram no chão agarrados e causaram uma confusão em quadra.

“Steven, para começar, disputa cada rebote da partida sem importar se o que faz é leal com os adversários ou não. Senti que eles estavam sendo mais físicos na partida e, por isso, quis mudar um pouco essa história. Então, enfrentá-lo dentro do garrafão foi uma forma de demarcar essa posição”, contou o jogador do Suns após o jogo. A equipe perdeu para os texanos por 111 a 104.

A briga teve início com pouco mais de três minutos para o intervalo do jogo. Os atletas disputavam o rebote de um arremesso de Jalen Green, do Rockets, mas a bola caiu. O lance estava resolvido, mas a disputa não. Adams e Plumlee seguiram agarrados e, na tentativa de se largarem, caíram juntos no chão. Estafe dos times invadiram a quadra para ajudar os jogadores a acabarem com o que virou uma confusão.

“A gente ficou preso um ao outro, em síntese. A verdade é que Steven estava com a sua abordagem típica nos rebotes, digamos assim, então precisava ser combativo. E foi isso que vocês viram. Times são físicos contra nós, pois nem sempre respondemos à altura. É um problema nosso. Mas eu espero que a forma como respondi hoje sirva como um ponto final”, completou Plumlee.

Merecido?

Os pivôs de Suns e Rockets, como citado, foram expulsos de quadra por causa da briga. O árbitro Tony Brothers justificou a decisão apontando que as ações agressivas abriram interpretação para faltas técnicas que acarretam expulsão automática. Mas o técnico de Houston, Ime Udoka, não gostou. Ele crê que a punição foi dura demais para um lance, no fim das contas, inofensivo.

“Eu não achei que foi tão grave assim. Afinal, Steven poderia ter sido bem mais ‘firme’ se quisesse lutar em quadra. Achei que eles tiveram um ‘abraço de urso’ no rebote e, como resultado, caíram no chão. Fiquei bem surpreso com as expulsões, porque, para mim, uma falta técnica para cada um estaria de bom tamanho. Steven, certamente, pode fazer pior do que isso”, opinou o ex-jogador.

Do outro lado, a intepretação foi bem parecida. Mike Budenholzer viu um exagero da arbitragem em retirar os dois pivôs de partida. “Aquilo foi só uma disputa entre dois caras grandes. Ambos são físicos e competitivos, então é claro que terá faíscas. Mas acho que poderiam ter recebido só uma falta técnica simples e seguirmos com tudo normal”, minimizou o comandante do Suns.

Visão de dentro

A impressão dos técnicos se alinhou com quem estava lá no “olho do furacão”. Vários jogadores disseram que, embora a cena passe a ideia de algo mais grave, a expulsão foi uma decisão extrema. Devin Booker, por exemplo, foi bem verbal sobre essa visão após a partida. O ala-armador do Suns definiu tudo como uma jogada mais física que deu errado para todos os envolvidos.

“É claro que sou um pouco parcial para falar sobre isso, mas não acho que eles deveriam ter sido expulsos. Não acho mesmo. Sinto que Steven tentou impedir a passagem sendo um pouco mais físico, mas Mason estava muito perto e tudo aconteceu. Então, não acho que era caso para expulsão”, julgou o craque.

