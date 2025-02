Draymond Green: “Jimmy Butler é o jogador que muda uma franquia”

O Golden State Warriors conseguiu o reforço de peso que tanto queria antes do fim da janela de trocas da temporada. E Draymond Green não esconde que está empolgado com o impacto inicial de Jimmy Butler na equipe. O time entra na parada do All-Star Weekend com três vitórias em quatro partidas desde a estreia do astro. São poucos jogos, mas o ala-pivô revela que o ambiente já está bem diferente.

“Jimmy é o jogador que muda uma franquia. Mudou tudo em todos os lugares por onde passou. E, por isso, também está ajudando a revitalizar o que temos por aqui. Várias coisas já mudaram em nosso elenco. A confiança dentro do grupo comparado ao que tínhamos antes da troca, acima de tudo, nem se compara. Mudamos da água para o vinho”, revelou o veterano, depois da vitória contra o Houston Rockets.

Butler saiu do Miami Heat, a princípio, sob muita desconfiança. O craque pediu para ser negociado e, enquanto esperava, teve atuações bem discretas. Será que era o reforço para reposicionar o Warriors do ponto de vista competitivo mesmo? Com a “fome” de vencer que Golden State precisava? Green crê que o impacto do veterano no desempenho do time fala por si só.

“Nós deixamos uma vitória escapar na quarta, mas sinto que estamos bem. Esse jogo contra o Rockets é do tipo que, antes da troca, a gente teria perdido. E, em síntese, o que mudou é que temos um cara agora que muda tudo em quadra quando necessário. Então, após quatro jogos, eu posso atestar que Jimmy é ótimo. É muito bom jogador mesmo”, cravou o futuro membro do Hall da Fama.

Não é só Draymond Green, obviamente, quem está impressionado depois dos primeiros jogos de Jimmy Butler no Warriors. Todos os jogadores fazem elogios ao novo reforço após cada partida, assim como Steve Kerr. O técnico admite que a lucidez com que o ala-armador vê o jogo, a princípio, sempre o surpreende. E, mais do que isso, a sua versatilidade em quadra ajudou o time a subir de patamar.

“Jimmy é um astro de verdade. É um jogador de basquete completo e metódico, antes de tudo. Joga sob controle o tempo inteiro, no seu próprio ritmo e sem cometer erros. Vê o jogo com clareza e, por isso, consegue infiltrar nas defesas com frequência. Cava lances livres, faz os passes certos, pega rebotes e marca o melhor jogador adversário. Ele é simplesmente incrível”, elogiou o treinador.

Kerr sente o impacto de Butler, em particular, nos instantes finais de jogos. Ele crê que ter um segundo criador com capacidade de decisão era exatamente o que essa equipe precisava. “Jimmy é um grande ‘fechador’ de jogos. Não é como um Kevin Durant, por exemplo, que cria quatro arremessos de média distância e dizima as defesas. Está mais para um ‘fechador’ com jogo ‘redondo’ que te deixa sempre em dúvida”, concluiu.

Emoções

A notícia da aquisição de Butler trouxe emoções diversas para o vestiário do Warriors. Certamente, houve o impacto de ter que se despedir de jogadores importantes, como Andrew Wiggins. Mas é difícil conter a animação em trazer um craque do porte do ala-armador para o elenco. Green, em seu podcast, revelou que os astros do elenco entraram em ebulição com o anúncio do reforço.

“Nós conseguimos Jimmy! Não é pouca coisa, pois estamos falando de Jimmy. Stephen parecia não acreditar. Depois da troca, ele olhou para mim e falou que isso era loucura. Caiu a ficha dele que pode ser a nossa última dança. Então, eu só disse: ‘vamos nessa’. Foi um momento emocionante, mas, ao mesmo tempo, que traz a missão de fazermos acontecer”, contou o veterano.

