Jimmy Butler justifica escolha de número no Warriors: “Neymar”

O astro Jimmy Butler resolveu homenagear o amigo Neymar Jr. em sua chegada ao Golden State Warriors. Na apresentação à nova equipe, o astro deixou de lado o número 22, que utilizou pelo Miami Heat. A nova camisa do craque em San Francisco será a 10.

Na coletiva, Butler citou três inspirações para a escolha: “[10 de] Marqueese Grayson, Neymar Jr., Paul Pogba e Jimmy Butler”.

Grayson é um amigo próximo de Butler e também jogador de basquete. Neymar, por sua vez, mantém há anos uma amizade com o astro da NBA. Em diversos momentos, o novo craque do Warriors reconheceu o talento do brasileiro. Assim, após o jogador de futebol ser apresentado com a 10 do Santos na última semana, o ex-Heat decidiu homenageá-lo.

Com sua separação do Miami Heat agora finalizada, Jimmy Butler foi apresentado pelos Warriors antes do jogo contra o Los Angeles Lakers na noite de quinta-feira. Butler fez várias referências ao fato de que ainda está motivado pela busca por seu primeiro título e acredita que Golden State é o lugar certo para continuar essa missão.

Com a “camisa de Neymar”, Jimmy Butler chega a San Francisco como grande reforço do Warriors. Para tê-lo, a franquia abriu mão de um grande pacote. Foram enviados na troca Andrew Wiggins, Kyle Anderson e Dennis Schroder, além de uma escolha de primeira rodada. No entanto, com o craque de 35 anos, há a expectativa de mais um título.

Butler, aliás, tem o título como sua meta no Warriors. Após bater na trave em duas oportunidades (2020 e 2023), ele reforçou o desejo de levantar o troféu Larry O’Brien.

“Eu gostaria de dizer que sou vencedor. Ainda não conquistei o título, mas gosto de me considerar assim. Porém, eu quero ganhar o campeonato”, afirmou em coletiva.

‘Nova fase’

A chegada de Butler ao Warriors ainda representa uma nova fase. Embora ídolo do Heat, o astro encerrou sua passagem cercado de polêmicas. Após pedir troca, por exemplo, ele foi suspenso por quase um mês dos jogos de Miami. Além disso, vinha trocando declarações com o presidente da sua antiga franquia, Pat Riley.

“Agora, eu sei que recuperei minha alegria”, comentou Butler. “Não tenho coisas ruins para falar sobre o Heat. É um time que me deu oportunidade. E aí, sinto que fiz meu trabalho no meu mais alto nível. Então, sempre vou desejar o melhor para todos, dirigentes e ex-companheiros”, seguiu.

Pedido de troca

Por fim, Butler comentou sobre o pedido de troca para o Heat. De acordo com ele, não houve um motivo específico para a sua saída. Porém, ele já estava esgotado com os rumores que cercavam seu nome na franquia, bem como a troca de declarações com Riley nos últimos meses.

“Essa é uma boa pergunta, na verdade. Não sei [por que pedi a troca]. Talvez seja só muita conversa para todos os lados. Então, mais cedo ou mais tarde, a conversa tem que parar”, justificou.

