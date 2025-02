Mavericks tentou troca por Kevin Durant

O Dallas Mavericks teria tentado fazer uma troca por Kevin Durant, do Phoenix Suns, até as últimas horas antes da trade deadline, na quinta-feira (6). Ian Begley, do canal SNY, afirmou que o Mavs foi “muito agressivo” na tentativa pelo astro, buscando outras equipes para viabilizar um acordo.

“Fui informado de que o Mavericks foi muito agressivo, até a quinta-feira, tentando encontrar outras equipes para entrar na negociação e fazer os números baterem para trazer Kevin Durant para Dallas. É claro, porém, que não deu certo”, comentou o jornalista.

O Mavericks já havia feito feito a maior troca da temporada no último fim de semana. Assim, a equipe enviou Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris para o Los Angeles Lakers em troca de Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029.

As especulações sobre uma possível troca envolvendo Durant cresceram nesta semana. Em especial, depois que o Suns o descartou para o jogo de quarta-feira contra o Oklahoma City Thunder por conta de uma torsão no tornozelo.

O Golden State Warriors estava entre os times interessados em Durant, mas Shams Charania, da ESPN, relatou na quarta-feira que o craque “não tinha desejo” de retornar à equipe onde jogou entre 2016 e 2019. Com o Warriors fora da disputa, então, nenhuma troca foi realizada no prazo final, e os Suns decidiu mantê-lo.

Aos 36 anos, Durant foi adquirido pelo Suns em uma troca com o Brooklyn Nets durante a temporada 2022/23. Depois, o time também contratou Bradley Beal, do Washington Wizards, formando um trio com Durant, Beal e Devin Booker.

As expectativas para esse núcleo eram enormes. No entanto, O Suns caiu na primeira rodada dos playoffs na última temporada e, até agora, tem apenas 25 vitórias em 50 jogos na atual campanha.

O desempenho de Durant, no entanto, não tem sido um problema. O 15 vezes All-Star, quatro vezes cestinha da NBA, bicampeão da liga, bicampeão das Finais e MVP da temporada regular tem médias de 26.9 pontos, 6.1 rebotes e 4.1 assistências.

Não está claro o que o Mavericks teria oferecido para a troca que traria Kevin Durant e seu salário de US$ 51.1 milhões. No entanto, um acordo poderia ter incluído uma combinação de Klay Thompson, PJ Washington e Daniel Gafford.

Portanto, com Durant permanecendo em Phoenix, o Mavs segue em frente com a nova dupla de astros formada por Anthony Davis e Kyrie Irving. Além disso, têm um elenco de apoio que inclui Thompson, Washington, Gafford, Max Christie, Caleb Martin e Naji Marshall.

