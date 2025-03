Jimmy Butler minimiza reencontro com Heat: “Mais um jogo”

Golden State Warriors e Miami Heat se enfrentam na próxima terça-feira (25), em jogo que marcará o reencontro de Jimmy Butler com o ex-time. Após mais de cinco temporadas defendendo a equipe da Flórida, o astro foi para o rival de San Francisco na trade deadline da NBA. No entanto, após a derrota do Warriors para o Atlanta Hawks, no sábado, o ala minimizou seu retorno ao Kaseya Center.

“É, fui negociado de lá. Sim, não terminou do jeito que as pessoas queriam, blá blá blá. Mas isso já ficou para trás agora. Eu nem penso nisso. Não presto atenção em nada além na trajetória deste time”, comentou Butler.

Jimmy Butler também provocou o Heat antes do jogo ao relembrar sua passagem pela equipe. De acordo com ele, o período foi bom, mas não foi vitorioso.

“Na verdade não, não faz diferença. Sou jogador do Golden State Warriors. Adoro os torcedores. Eles me mostraram muito amor enquanto eu estava lá. Mas estou aqui para vencer agora. Estou no time adversário. No Heat, estávamos bem. Não ganhamos nada como deveríamos. Então, não sei. Fizemos algumas coisas legais. Nós nos divertimos. Mas acho que foi só isso mesmo”, disse.

Butler disputou 316 jogos de temporada regular com o Heat. Neste período, acumulou médias de 21 pontos, seis rebotes, 5.7 assistências e 1.7 roubo de bola. Ele também teve 49.8% de aproveitamento em arremessos. Além disso, foi nomeado para o time ideal da NBA três vezes e foi indicado duas vezes para o All-Star Game. No entanto, foi nos playoffs que seu legado em Miami realmente se formou.

Em pós-temporadas, ele elevava seu nível com o Heat. Assim, obteve médias de 24.7 pontos, 6.8 rebotes, 5.7 assistências e 1.9 roubo de bola. Como resultado, disputou duas finais em sua passagem pela franquia (2020 e 2023), enquanto chegou à decisão do Leste em 2022. No entanto, nenhuma campanha terminou com título.

Agora no Warriors, os times vivem momento muito distintos. Isso porque o Heat perdeu os últimos dez jogos e está na última posição da zona do play-in. Por outro lado, Golden State “mudou de chave” com Butler. Com o camisa 10, a equipe venceu 16 das 20 partidas disputadas desde sua chegada.

Vale lembrar que o jogo da terça-feira também será de reencontro de Andrew Wiggins e Kyle Anderson com o Warriors. Os jogadores participaram da troca que levou Butler a San Francisco.

Por fim, Draymond Green também falou do duelo contra o Heat. O veterano projetou a disputa e explicou como ter ex-jogadores envolvidos muda a forma como encaram o jogo.

“Temos Jimmy aqui agora e sei que este é um grande jogo para ele. Miami tem Wiggs. Sei que é também um grande jogo para ele. Queremos vencer por Butler e eles vão querer vencer por Wiggins. Então, temos que estar prontos para jogar”, disse o veterano.

