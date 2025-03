Stephen Curry fala sobre Jimmy Butler no Warriors

Stephen Curry e Jimmy Butler são uma das grandes duplas atuais da NBA. A parceria é nova entre os dois astros. No entanto, desde a chegada do ex-Miami Heat, o Golden State Warriors é uma das melhores franquias do Oeste, enquanto o camisa 30 entrou na corrida pelo MVP durante a última semana.

A vitória mais recente da dupla Curry e Butler foi diante do Detroit Pistons. Em um jogo disputado, o camisa 10 foi decisivo ao marcar dez pontos no último quarto e garantir o triunfo por 115 a 110. Assim, o Warriors conseguiu sua 11ª vitória desde a troca pelo jogador.

Após a partida, Stephen Curry comentou sobre a importância do reforço para atingir o triunfo.

“Jimmy sempre fala sobre fazer a jogada certa. A jogada certa [neste jogo] era pontuar”, comentou o astro.

A grande atuação de Jimmy Butler se somou aos 32 pontos de Stephen Curry. Assim, juntos, eles se comprovaram como uma dupla de talento na NBA. O camisa 30, inclusive, tem sido impactado pela chegada do ex-Heat. Desde a troca, o multicampeão por Golden State tem médias de 30.1 pontos e 6.4 assistências.

Entre os jogadores do Warriors, a certeza é que Butler elevou a confiança do elenco. Stephen Curry, por sua vez, garantiu que o novo companheiro tem sido importante para ‘cobrar’ o time de San Francisco. Com ele, a equipe tem tido maior empenho durante as partidas.

“Está claro como o dia a diferença. Não apenas no nosso recorde, mas na maneira como estamos jogando. Como estamos vencendo e o impacto dele no jogo. No começo, ele estava recuperando a forma, tentando descobrir como ser agressivo e jogar no nosso sistema. Agora, precisamos nos adaptar às suas ações e zonas de conforto. E tem fica melhor a cada jogo. Precisamos continuar assim, mas não vamos nos empolgar demais”, completou Curry sobre Butler.

Enquanto Curry brilha, Butler tem números mais modestos no Warriors. Em 12 jogos, ele tem 17.8 pontos, 5.3 rebotes e 5.3 assistências. O time de San Francisco, por fim, ocupa a sexta posição do Oeste, com um recorde de 36 vitórias e 28 derrotas. Portanto, dentro da zona de classificação para a pós-temporada de 2025.

