Bam Adebayo é honesto ao falar de Jimmy Butler

Após mais de cinco anos como companheiros de time, Bam Adebayo e Jimmy Butler se reencontraram em quadra, mas como adversários. O Miami Heat venceu o Golden State Warriors, na última terça-feira (25), com grande atuação do pivô. Então, em conversa com Anthony Chiang, do jornal The Miami Herald, ele falou sobre a saída do astro da equipe e como foi vê-lo de novo.

Aliás, vale ressaltar que Bam Adebayo e Jimmy Butler não conversaram no dia da partida. Os jogadores aqueceram na mesma quadra, tiveram lances em comum, mas não houve comunicação direta.

“Não estou surpreso. É um negócio no fim das contas. Ele está com a camisa do Warriors e eu com a do Heat. Não levo para o lado pessoal. Estamos lá para fazer nosso trabalho de qualquer maneira. Então, se você não quiser falar, nós não falamos e tudo bem. Vamos competir, vencer ou perder o jogo e seguir em frente”, disse.

Butler foi visto conversando com outros jogadores como Kevin Love, Terry Rozier e Alec Burks, mas não com Adebayo e Tyler Herro. Então, o pivô falou sobre a troca e lamentou a forma como o veterano deixou a franquia. Sobretudo, pelos atritos com o presidente Pat Riley.

“Estou triste em ver isso chegar tão longe. Os caras vão tomar decisões para cuidar de si mesmos e eu sou totalmente a favor disso. Nunca ficarei bravo com alguém que vai atrás do seu dinheiro. Mas, para mim, acabou como uma grande confusão entre a franquia e ele como um todo. Ele e Pat Riley brigando e coisas assim. Sinto que acabou mal. Mas, nós apenas temos que seguir em frente”, continuou.

Apesar do bom momento do Warriors na temporada, o Heat atropelou o adversário por 112 a 86. Vale lembrar que, lesionado, Stephen Curry não jogou. Então, o time de Miami aproveitou. Adebayo foi o grande nome da partida com 27 pontos e oito rebotes. Enquanto isso, Butler teve uma atuação mais apagada com 11 pontos e seis rebotes.

Além de levar a melhor nas estatísticas, Adebayo também foi responsável pela marcação de Butler durante boa parte do jogo. E com sucesso. Assim, ele comentou sobre como foi marcar o ex-companheiro.

“Acho que é parte da minha versatilidade. Sinto que isso só acrescenta valor para mim. Muitas vezes troco as marcações nos jogos, mas desde o início defender um ala é diferente. Tenho o maior respeito por Jimmy. Estou feliz que conseguimos a vitória”, completou o pivô.

O técnico Erik Spoelstra também falou sobre Adebayo ser encarregado de marcar um ala como Butler. De acordo com o treinador, isso fará parte de um novo desenvolvimento para o astro.

Não é algo que fizemos apenas este jogo”, disse Spoelstra. “Olhe para as últimas seis semanas. Estamos começando com Kel’el, ele vai para o centro, Bam marca quem quer que seja o melhor ala. Então ele, ele assumiu esse desafio. É um novo capítulo em sua destreza defensiva”.

