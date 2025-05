Stephen Curry brilha no fim e Warriors elimina Rockets

Não foi um grande início de jogo para Stephen Curry, mas o astro brilhou no segundo tempo para liderar o Golden State Warriors na vitória sobre o Houston Rockets por 103 a 89 fora de casa. Era o sétimo e decisivo jogo, então quem vencesse garantia vaga às semifinais do Oeste contra o Minnesota Timberwolves. Buddy Hield dominou o primeiro tempo, com 22 pontos, enquanto Houston não conseguia pontuar com facilidade. Curry fez 14 pontos apenas no último quarto.

Embora o Rockets tenha encostado no placar várias vezes, o Warriors evitou a virada na série após estar liderando por 3 a 1.

O jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Warriors começou melhor que o Rockets e com uma surpresa: sem que Jimmy Butler ou Stephen Curry pontuassem. Assim, Golden State liderava por 13 a 11. Então, outra surpresa. O técnico Steve Kerr utilizou Jonathan Kuminga logo no primeiro quarto, embora Butler estivesse em quadra. Fred VanVleet empatou em 13, enquanto Ime Udoka colocou Steven Adams ao lado de Alperen Sengun.

Do canto da quadra, Jimmy Butler deixou em 16 a 13 e, na sequência, ampliou a diferença para quatro em lance livre. No entanto, o Rockets reagiu e empatou em 17 após erros do Warriors. Se Adams estava em quadra, Kerr colocou o veterano Kevon Looney. As defesas prevaleciam, então Jalen Green partiu para cima de Butler, fez cesta e virou em 19 a 17.

No entanto, Buddy Hield fez o Warriors retomar a liderança sobre o Rockets, por 20 a 19, após grande passe de Curry. Na última bola do período, Hield acertou outra de três para deixar em 23 a 19.

Segundo período

Já no segundo quarto, Buddy Hield seguiu sendo a principal arma ofensiva do Warriors, que vencia o Rockets por 30 a 24. Kevon Looney, ótimo no primeiro período, ampliou a diferença para oito. Em lance livre, o pivô deixou em 33 a 24. Então, Houston cortou para quatro após lances livres de Amen Thompson e cesta de Tari Eason. Só que Jimmy Butler fez do outro lado, com o placar em 35 a 29. Draymond Green ampliou por 37 a 29, quando restavam quatro minutos para o intervalo.

Apesar de Stephen Curry estar zerado, o Warriors seguia pontuando diante do Rockets. Então, Brandin Podziemski deixou em 39 a 29. Draymond Green teve falta técnica ao atingir Fred VanVleet. Depois, Buddy Hield deixou os visitantes em vantagem por 48 a 34.

Ao fim do primeiro tempo, o Warriors vencia o Rockets por 51 a 39 após os primeiros pontos de Stephen Curry.

Leia mais

Então, na volta do intervalo, Jimmy Butler fez cesta, sofreu falta e acertou lance livre para deixar o Warriors na frente do Rockets por 54 a 39. Podziemski fez para os visitantes, mas Houston cortou para nove. Os anfitriões seguiram reagindo e a diferença caiu para cinco. No entanto, Curry fez de três para deixar em 61 a 53.

O Rockets seguiu bem no terceiro quarto, enquanto o Warriors vinha tendo problemas para pontuar. Ao mesmo tempo, Amen Thompson se destacava pelos donos da casa. Kerr voltou a colocar Kuminga em quadra, mas o resultado foi o mesmo: nenhum ponto e falhas defensivas, além de não proteger rebotes. Assim, a diferença caiu para três.

Jimmy Butler fez de três e, na sequência, deu grande passe para Draymond Green deixar o Warriors na liderança sobre o Rockets por 68 a 60. Thompson descontou em lances livres, mas Green voltou a pontuar para o time de San Francisco e o placar era de 70 a 62.

Último quarto

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Stephen Curry fez cinco pontos consecutivos para deixar o Warriors na frente do Rockets por 75 a 62. Mas Houston fez seis pontos seguidos, até que Curry interrompeu, fazendo perto da cesta. Fred VanVleet, apagado, cortou para sete. No entanto, Buddy Hield fez outra de três. Depois, Curry deixou em 82 a 70.

Dillon Brooks passou a pontuar por Houston, enquanto seus colegas pouco faziam no ataque. Então, Draymond Green arremessou de três duas vezes, errando ambas. Entretanto, ele fez um grande lance na defesa. Na sequência, Jimmy Butler deixou em 84 a 74 e, após roubo de bola, ele sofreu falta de VanVleet. Como resultado, a arbitragem marcou infração. Butler fez os lances livres e, depois, acertou cesta para ampliar a vantagem.

Então, Stephen Curry fez de três, Buddy Hield acertou mais uma e o Warriors vencia por 94 a 74. Depois, a diferença até caiu, mas Houston não conseguiu cortar o suficiente.

Agora, o Warriors pega o Timberwolves na próxima fase da NBA.

(4) Golden State Warriors 103 x 89 Houston Rockets (3)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 33 3 3 1 2 Stephen Curry 22 10 7 2 2 Jimmy Butler 20 8 7 1 0 Draymond Green 16 6 5 1 2 Brandin Podziemski 9 3 2 0 1

Três pontos: 18-43; Hield: 9-11

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 24 9 3 1 1 Alperen Sengun 21 14 5 1 1 Fred VanVleet 17 7 3 2 0 Dillon Brooks 8 2 1 1 0 Jalen Green 8 4 1 0 1

Três pontos: 6-18; VanVleet: 3-6

