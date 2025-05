NBA: Contra Rockets, Warriors tenta evitar nova virada em playoffs

Neste domingo, Golden State Warriors e Houston Rockets duelam pela última vez nos playoffs da NBA. O sétimo jogo da série marca o fim da linha para um dos dois times. Mas mais do que isso, as duas equipes entram em quadra com tabus.

Isso porque o Warriors liderava a série sobre o Rockets por 3 a 1 e deixou empatar. Agora, o time de San Francisco não quer repetir o que houve nas finais da liga em 2016. Na ocasião, a equipe que bateu o recorde de vitórias em uma só temporada (73) sofreu a virada para o Cleveland Cavaliers após estar vencendo pelo placar.

Daquele elenco que caiu na final da NBA, Stephen Curry, Draymond Green, Kevon Looney e o técnico Steve Kerr seguem no Warriors. Nove anos depois, eles nunca mais perderam um jogo 7.

Desde então, o Warriors precisou chegar até o último embate duas vezes em playoffs.

Da última vez que o Warriors precisou vencer o jogo 7 em uma série de playoffs, isso aconteceu porque chegou a estar atrás do Sacramento Kings por 2 a 0 em 2023. Então, Golden State venceu os próximos três e, quando teve a chance de fechar em seus domínios, perdeu. Por fim, no sétimo embate, a equipe de Curry ganhou fora de casa.

No entanto, a outra vez foi justamente contra o oponente deste domingo. Em 2018, o Warriors perdia a série de playoffs da NBA para o Rockets por 3 a 2. Então, a franquia de San Francisco virou em 4 a 3. Detalhe: Chris Paul, armador de Houston naquele ano, não atuou nos últimos dois.

Apesar de o Rockets não contar com mais ninguém daquele time, pode ser uma revanche na NBA.

“Se você não aparecer com a mentalidade certa, então você tem um longo período de férias”, disse Stephen Curry. “Então, você não quer ser o time que vai arrumar suas malas. Nós vamos fazer isso pela próxima semana, pegando o avião do Texas e ir para Minnesota depois disso. É isso o que temos de pensar. Eu sei que todos nós estamos empolgados com o fato de ainda estarmos vivos, apesar de os últimos dois jogos não tenham sido como a gente joga”.

Quatro vezes campeão da NBA pelo Warriors, Curry ainda sente dores no dedo polegar da mão direita. O fato vem atrapalhando o astro nos últimos dois jogos, a ponto de acertar somente 37.1% dos arremessos gerais e 36% em três pontos desde então.

Por outro lado, Jimmy Butler vem tendo grande impacto no Warriors desde que chegou na trade deadline da NBA. Apesar de não atuar em um dos jogos dos playoffs de 2025, ele é o segundo cestinha do time na atual fase.

“Não é questão de vacilar (nos jogos 5 e 6 dos playoffs da NBA)”, disse Butler. “Nós sabemos que temos um bom time”.

Vale lembrar que nas últimas duas vezes que Butler precisou jogar um jogo 7 nos playoffs da NBA, ele teve médias de 31.5 pontos, 8.0 rebotes e 3.5 assistências.

