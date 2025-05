Fred VanVleet comanda, Rockets vence Warriors e força Jogo 7

Houston Rockets e Golden State Warriors vão para o Jogo 7 após a vitória texana em grande jogo de Fred VanVleet. O armador vive ótimo momento na série e fez mais um duelo importante para levar sua equipe à vitória por 115 a 107, nesta sexta-feira (2). Então, empatou a série que estava perdendo por 3 a 1. Agora, o time não só forçou um duelo derradeiro, como também jogará em casa.

Apesar da pouca vantagem, o Rockets liderou o jogo na maior parte do tempo. Além disso, fechou muito bem a partida, limitando o ataque do Warriors a quase nada no último quarto. Na partida toda, a constância de VanVleet foi central. O veterano de um jovem segundo colocado do Oeste fez cestas importantes e foi uma bola de segurança. Por fim, marcou 19 de seus 29 pontos no segundo tempo.

Novamente, o ajuste com Steven Adams e Alperen Sengun na quadra funcionou. Houston foi, acima de tudo, muito maior contra um time que teve dificuldade em manter qualquer um de seus pivôs na quadra. No fim do jogo, convidado a bater lances-livres com faltas propositais do Warriors, Adams também foi bem. O pivô acertou seis de suas dez tentativas em um resultado acima do esperado e ajudou o Rockets a sustentar a vantagem. Enquanto esteve na qudra, o time venceu por 15.

Publicidade

Sengun também teve destaque ofensivo, dominando rebotes e com seis assistências. O último quarto foi incrível. Marcou apenas cinco pontos, mas coletou seis rebotes, distribuiu dois passes decisivos e foi muito bem defendendo em espaço. Mais livre pela quadra, ele permitiu que Adams fosse um defensor mais próximo a cesta e Golden State conseguiu poucos pontos no último período.

Leia mais!

Aliás, apesar do volume baixo, mais uma noite de 40% de eficiência para os visitantes no perímetro.

Publicidade

Do lado do Warriors, frustração. Apesar de até vencer a batalha de rebotes ofensivos contra o tamanho de Houston, a equipe cometeu erros de ataque demais. Além de equilibrar o volume da partida, Golden State cedeu muitos pontos de transição, o que destravou o time texano. Com a equipe visitante também acertando seus arremessos de três pontos, os donos da casa não tiveram controle da partida em momento algum.

Stephen Curry e Jimmy Butler tiveram boa pontuação, somando 56 dos 107 pontos da equipe. O armador teve uma incrível sequência de 11 pontos no segundo quarto e marcou outro dez no terceiro, mas caiu junto com o time no último, acertando apenas um de sete arremesso. Butler flertou com o triplo-duplo e marcou dez pontos no terceiro quarto, mas arremessos muitas vezes da zona morta no último, sem muita eficiência.

Publicidade

O Warriors teve mais volume do perímetro, mas teve eficiência de apenas 30%. Enquanto isso, também perdeu a batalha de pontos no garrafão, muito incomodado com a zona de Houston com dois pivôs. No fim, Brandin Podziemski e Moses Moody até somaram cinco bolas de três, mas o resto do time pouco colaborou. Foi uma atuação bem abaixo de Buddy Hield (zerado) e de Draymond Green no ataque (quatro turnovers).

Assim, o Rockets de Fred VanVleet e o Warriors de Stephen Curry vão disputar o jogo 7. O duelo será no domingo, ainda sem horário definido. Quem vencer enfrenta o Minnesota Timberwolves na próxima fase dos playoffs.

(3) Houston Rockets 115 x 107 Golden State Warriors (3)

Houston

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 29 8 8 0 0 Alperen Sengun 21 14 6 3 0 Steven Adams 17 5 0 1 3 Amen Thompson 14 7 2 3 0 Jalen Green 12 5 3 0 1

Três pontos: 12-30; VanVleet: 6-9

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 29 7 2 2 1 Jimmy Butler 27 9 8 0 1 Moses Moody 13 2 1 0 1 Brandin Podziemski 10 7 3 1 0 Draymond Green 8 5 7 0 3

Três pontos: 15-49; Curry: 6-16

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA