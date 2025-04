Ex-jogador menospreza brasileiro do Warriors e cobra minutos para Jonathan Kuminga

A discussão sobre a falta de espaço de Jonathan Kuminga na rotação do Golden State Warriors “chegou” no brasileiro Gui Santos. E, em síntese, não foi de um comentário legal. O ex-jogador Chandler Parsons, afinal, usou o ala da seleção para cobrar mais espaço para o ala-pivô. Ele não vê razão para o técnico Steve Kerr ter tempo para o representante do nosso país na liga, mas não para o jovem talento.

“Steve tem que encontrar espaço para Jonathan, mesmo que seja atuando ao lado de Jimmy [Butler]. E não me venham com esses papinhos de matchups e encaixe, por favor. Se você consegue achar minutos para colocar [Gui] Santos em quadra, então precisa achar para Jonathan. Simples assim. Pois isso não faz sentido nenhum para mim”, disparou o analista da rede FanDuel.

Kuminga foi titular em dez jogos da temporada, mas, desde a chegada de Butler, perdeu muito espaço na rotação. Ele não entrou em quadra nos jogos de play-in e na estreia do Warriors nos playoffs, o que causou surpresa. O ala-pivô de 22 anos somou 43 minutos nas duas partidas seguintes, mas isso ocorreu pela ausência do astro. Tanto que, com a sua volta no quarto jogo contra o Houston Rockets, o jovem voltou a “sumir”.

“Jonathan só tem 22 anos e marcou 15 pontos por partida nesta temporada. É óbvio que precisa trabalhar em alguns recursos do seu jogo, como o arremesso de três pontos, por exemplo. Mas esse garoto faz muitas coisas bem para não ter minutos. Não sei como dá para explicar que alguém que jogou a temporada inteira está totalmente fora da rotação agora”, questionou o veterano.

Próximo passo

Jogar menos do que o brasileiro Gui Santos, entre outros atletas, é uma situação danosa para Jonathan Kuminga no Warriors. Ele está prestes a ser agente livre, pois não fechou uma extensão prévia na offseason passada apostando em “crescer” dentro da franquia. Ou seja, isso deve ter um reflexo em seu valor de mercado. Parsons torce para que o ala-pivô não se deixe abater pelo cenário desfavorável.

“Eu só torço para que Jonathan se mantenha mentalmente firme e, assim, não se deixe afetar por essa situação. Porque, de uma forma ou outra, ele tem um verão importante pela frente. A sua carreira em Golden State foi de muitos altos e baixos. E, por isso, eu acho que ele já espera que não esteja no time na próxima temporada”, especulou o ex-atleta do Rockets.

Convicto de que Kuminga vai embora, Parsons dá um conselho para o jogador daqui em diante. Ele deve encarar as chances de jogar nos playoffs, em síntese, como uma vitrine. “Jonathan tem uma grande oportunidade de mostrar um pouco mais do seu jogo para os outros times se entrar em quadra. As suas atuações vão virar meio que audições, então, para times que desejem contratá-lo nas férias”, afirmou.

Deixe ir

A saída de Kuminga, no entanto, não é tão certa assim. Ele deve ser agente livre restrito e, assim, o Warriors mantém o direito de igualar ofertas de rivais para “segurá-lo” em San Francisco. É provável que os resultados da atual temporada guiem os planos da franquia para a offseason. Sair pode não ser uma decisão totalmente nas mãos do jogador, mas Parsons torce para que seja o fim dessa história.

“Jonathan é bom demais, então Golden State deveria simplesmente deixá-lo ir embora. Alguma equipe vai oferecer algo como US$25 milhões por tempo para esse garoto e o Warriors não deveria igualar. Afinal, se você não confia nele para usá-lo nas partidas mais importantes de sua temporada, só façam a coisa certa. Pois, provavelmente, ele quer sair”, concluiu o arremessador aposentado.

