Falta de pivô deixa times da NBA em risco nos playoffs

Está meio claro, né? A ausência de um pivô das antigas está dando muito trabalho aos times nos playoffs da NBA. Aqueles “brucutus” estão em falta, mas quem tem acaba levando vantagem. Isso porque eles geram segundas chances em rebotes ofensivos, deixam o garrafão menos vulnerável e tiram espaços daqueles que gostam de infiltrar sem marcação.

O famoso “tapete vermelho” não existe quando você tem um pivô que sabia garantir rebotes e proteger o aro na NBA. Não que Steven Adams, por exemplo, seja um excelente protetor ali, mas ele ocupa espaços e tira daquele cara que infiltra um arremesso fácil. Ele pode até não ser bom nos lances livres, mas foi a sua entrada no jogo contra o Golden State Warriors que deixou tudo mais fácil para o Houston Rockets.

E Ime Udoka sabe disso, apesar de usar uma formação bem arriscada em alguns momentos. Udoka quis ter, ao mesmo tempo, Alperen Sengun, Tari Eason, Jabari Smith Jr e Jalen Green, além de Adams. Ele deu sorte, pois era um mismatch para cada jogador. O técnico queria vantagem nos rebotes, especialmente os ofensivos, mas rapidamente mudou de ideia e deixou o time um pouco mais baixo com as entradas de Amen Thompson e Fred VanVleet.

No geral, o Rockets acabou com o Warriors nos rebotes ofensivos e nas segundas chances. A presença de um pivô bons nos rebotes ofensivos (Adams) garantiu a Houston a chance de fazer o sétimo jogo da série dos playoffs em casa.

Veja, agora, o que aconteceu com o Los Angeles Lakers na série contra o Minnesota Timberwolves. O Lakers não tinha um pivô melhor que Jaxson Hayes, então os dois times sabiam onde iria acontecer o jogo, especialmente aquele que deu ao Timberwolves a classificação para a próxima fase nos playoffs da NBA.

O Lakers fez Rudy Gobert parecer Shaquille O’Neal no quinto jogo da série. Um pivô excepcional na defesa, mas que explorou as dificuldades do rival para seguir vivo nos playoffs.

A surpresa foi o Lakers não tentar tirar vantagem disso nas formações mais baixas. Sem explorar com a velocidade ou nos arremessos de três, o time de Los Angeles não passou de cinco jogos nos playoffs da NBA.

Tendência?

Veja o Cleveland Cavaliers, por exemplo. Apesar de ser o melhor time no ataque da NBA na fase regular, a presença do pivô Jarrett Allen que não arremessa de três, não fez a menor diferença. Quando ele não está em quadra, o Cavs usa Evan Mobley na função para ter mais um arremessador. Geralmente, De’Andre Hunter. Mas o Cavaliers não abre mão de ter alguém grande ali, que irá garantir as tais segundas chances no ataque.

No Boston Celtics, o atual campeão da NBA, Kristaps Porzingis e Al Horford dividem quadra nos playoffs. E pode observar. Os dois não ocupam o mesmo lugar, “batendo cabeça”. Enquanto um está no perímetro, o outro busca o rebote ofensivo perto da cesta.

O mesmo acontece com o Oklahoma City Thunder, com Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Do nada, o pivô voltou a ter protagnismo para os times nos playoffs da NBA.

Não é o fato de ter dois caras grandes. É você ter um pivô que dê ao time mais oportunidades de ficar com a bola, especialmente nos playoffs.

Warriors sofre, mas tem alternativa

Claro que o Warriors está tendo dificuldades para garantir os seus próprios rebotes, mas isso acontece porque o time não vem usando jogadores certos ali. Kevon Looney, apesar de não estar jogando por muito tempo, é alguém para brigar com Sengun e Adams.

Embora Quinten Post ajude no espaçamento, ele não marca nem horário no dentista. E não faz o box out. Para o Warriors vencer, o ideal é ter Looney. Afinal, Jonathan Kuminga é tão ruim quanto Post marcando, enquanto arremessa mal.

