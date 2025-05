Playoffs da NBA: Para analista, Knicks tem poucas chances contra Celtics

A série entre New York Knicks e Boston Celtics será uma das mais vistas nesses playoffs da NBA. Afinal, de um lado está a cidade de Nova York, uma das mais midiáticas da liga. Do outro, o atual campeão, que também não fica atrás no quesito torcida. Mas para Jay Williams, da ESPN, as coisas não serão tão disputadas em quadra.

“O Knicks tem uma chance de lutar, mas não é uma chance grande”, disse. O analista ainda indicou o que a equipe precisa fazer para maximizar as probabilidades de vitória. “Jalen Brunson terá que ser bem agressivo na série. Ele tem que trocar as marcações para ficar contra (Kristaps) Porzingis e Al Horford. Se ele conseguir isso sempre, e não ficar contra Jrue Holiday ou Derrick White, podem ter uma chance melhor, mas ainda não muito boa”.

A série contra o Detroit Pistons foi dura para o Knicks. Isso porque a equipe venceu o Jogo 4 com uma polêmica de arbitragem e sofreu para vencer o Jogo 6. No entanto, Jalen Brunson fez jus ao título de jogador mais decisivo da liga e acertou uma bola de três nos segundos finais.

Publicidade

Brunson, aliás, foi o grande destaque na primeira rodada, com médias de 31.5 pontos e 8.2 assistências por jogo. Agora, contra o Celtics, isso deve ser mais difícil. Afinal, os adversários têm uma das melhores duplas de armadores defensivos da liga.

Leia mais!

Embora Jrue Holiday tenha perdido os três últimos jogos contra o Orlando Magic, com uma lesão na coxa, ele deve voltar para enfrentar o Knicks. Derrick White, porém, segue disponível e saudável.

Publicidade

Para ter chances, o Knicks também deve precisar de mais produção de Karl-Anthony Towns. Na série contra o Pistons, ele fez apenas 19.7 pontos por jogo, com dez rebotes. Além disso, fez em média 4.5 faltas, ficando com problemas para marcar os adversários com muita frequência.

Do lado do Celtics, a série contra o Magic foi tranquila, mesmo com as lesões de Jayson Tatum e Jrue Holiday. Agora, a equipe se prepara para uma série que promete ser difícil.

O confronto entre Knicks e Celtics pelos playoffs da NBA começa na próxima segunda-feira (5), em Boston. Com o favoritismo pelas casas de aposta, os donos da casa estão no aguardo da confirmação para saber se Holiday estará disponível já no primeiro jogo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA