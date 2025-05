Rockets deixa playoffs, mas precisa de Kevin Durant

Pronto. A diretoria do Houston Rockets queria dar rodagem ao jovem elenco nos playoffs, mas ficou clara a necessidade de ter um grande astro ali, como Kevin Durant. E isso é bem natural. Afinal, o time texano precisava de alguém experiente para controlar o jogo contra o Golden State Warriors e falhou.

De novo, tudo certo. É normal que um time jovem passe por isso. Então, a queda diante do Warriors passa longe de ser um grande problema. É amadurecimento. Se tivesse passado por Golden State, ótimo. Mas havia um limite ali, justamente pela falta de “casca”.

O técnico Ime Udoka fez o Rockets ter condições reais de seguir nos playoffs com as vitórias nos jogos cinco e seis. Ele fez ajustes corretos, aproveitando a falta de altura do oponente, mas até pela falta de espaçamento e característica de seus jogadores, não conseguiu reagir no último jogo. Udoka fez o que devia fazer, mas esbarrou em defesa por zona.

Com um garrafão cheio de jogadores, pois o Warriors foi proteger onde o Rockets atacava nos playoffs, ficou difícil. Sem um arremesso de três, você não bate uma zona. Por fim, facilitou o trabalho de Steve Kerr, que só deu mais minutos a Kevon Looney para não deixar Steven Adams ser um “fator”.

Tudo bem. Agora, o Rockets precisa olhar para o futuro e entender que o próximo passo é fazer a troca por Durant.

Claro que Kevin Durant vai cair como uma luva em um time jovem como o Rockets, pois ele sabe lidar sob pressão em momentos decisivos nos playoffs. É um astro com um MVP e dois prêmios de MVP das finais. Então, é saber encontrar as peças para o negócio.

As escolhas do Phoenix Suns já estão com o Rockets, o que deixa tudo muito mais fácil para ter Durant. Fechar movimentações por arremessadores, também é necessário. Mas o que Houston pode oferecer?

Daí, é mostrar ao Suns que o time do Arizona terá controle sobre o próprio futuro. Phoenix ficou fora dos playoffs de forma vexatória, mas a culpa passa longe de Kevin Durant.

No entanto, o próprio Durant disse, na trade deadline, que não adiantava nada ir para um outro time que desse muitos jogadores por ele. E é bem básico isso, pois ele já viu acontecendo outras vezes. Na troca para o Suns, por exemplo, Phoenix teve de abrir mão de caras como Mikal Bridges e Cam Johnson.

Então, como fazer? Quem é que o Suns gostaria de receber do Rockets por Durant?

Para começar, jovens talentos e as escolhas de Draft. Não tem segredo. Mas vale abrir mão de Jabari Smith Jr e Jalen Green ao mesmo tempo por um veterano?

A resposta pode ser sim, desde que Durant siga no Rockets por mais dois ou três anos. Assim, você cria uma “janela” de títulos.

A proposta

Jalen Green, muito provavelmente, fez seu último jogo com a camisa do Rockets nos playoffs. Apático, ele ficou perdido no meio da defesa do Warriors. Portanto, ao enviar Green por Durant, é preciso achar um terceiro (ou quarto) time.

O Suns não quer mais um ala-armador. Já conta com Devin Booker. Pode até dispensar Bradley Beal, mas o time possui outras peças ali. Então, encontrando um destino para Green, já resolve muitos problemas.

Neste caso, o Orlando Magic é um time que vem atrás de um jogador da posição. Nem tanto para ser titular, pois o time da Flórida já tem Jalen Suggs, muito, mas muito melhor na defesa que Green. É fazer com que ele seja o sexto homem. Afinal, deve estar escrito isso em sua testa. Ele é um candidato em potencial para ser o melhor reserva da NBA.

Então, para fazer com que o Rockets volte aos playoffs já com Kevin Durant, a troca tem de ter mais um time para bater valores.

Rockets recebe: Kevin Durant, Caleb Houstan

Suns recebe: Kentavious Caldwell-Pope, Jabari Smith Jr, Jock Landale, Cam Whitmore e escolhas de Draft do próprio Suns (via Rockets) de 2025 e 2027

Magic recebe: Jalen Green, Cody Martin, Jalen Wilson

Nets recebe: Cole Anthony, Goga Bitadze

Rockets vai aos playoffs

Com Kevin Durant, o Houston Rockets teria chances reais de ir longe nos playoffs. Ainda chegaria Caleb Houstan para ajudar nos arremessos de três. Não perderia muitas peças. Seriam os jovens Jabari Smith Jr, Jalen Green e Cam Whitmore (que pouco jogou).

Mas vamos lá.

Ficou claro que Amen Thompson tem de ganhar mais espaço ali, mas ele ainda não é o armador que o time projetou. Thompson chegou em Houston com a ideia de que ele pudesse se desenvolver na posição. Como ainda não aconteceu, Fred VanVleet ficaria para ajudar nessa transição. Enquanto isso, Smith deixa o Rockets após perder posição de vez nos playoffs.

Imagine o time com Fred VanVleet, Dillon Brooks, Amen Thompson, Kevin Durant e Alperen Sengun? Tari Eason, Steven Adams (se estender) e o jovem Reed Sheppard (média de 16 pontos quando atuou por 20 minutos ou mais) com mais minutos, viriam do banco. Isso é para brigar lá em cima e não cair na primeira rodada.

Suns recebe reforços

Dá para entender que o Suns ainda não quer o tank, mas tem de desenvolver Jabari Smith Jr em seu próximo principal jogador. Talento, ele tem. Precisa de minutos e de receber bolas para isso. Além dele, Cam Whitmore está próximo de dar o passo para virar uma peça importante, mesmo que venha do banco.

Por fim, Kentavious Caldwell-Pope chegaria para ser o defensor de perímetro que tanto faltou ali, exceto o jovem Ryan Dunn.

Magic leva o ala-armador que precisa

Já existe a ideia de que o Magic vai fazer uma troca para ter um ala-armador. Houve um rumor sobre Coby White, mas teria de dar Anthony Black. O ponto é: Orlando não precisa abrir mão dele, enquanto Caldwell-Pope pode tomar novo rumo. E Jalen Green poderia ser esse jogador que o time tanto quer para ajudar Franz Wagner e Paolo Banchero.

Nets ganha reserva para a armação

Sem pensar muito, o Brooklyn Nets não teve um armador reserva na temporada. Enquanto o titular era Dennis Schroder ou depois, quando foi D’Angelo Russell, o time não contou com ninguém ali no banco. Tyrese Martin, um ala-armador, foi o mais próximo disso. E, mesmo assim, pouco jogou.

Aqui, Russell estende contrato e Cole Anthony chega para ser opção. Funciona e começa a melhorar o elenco. Além disso, o time possui espaço para a extensão de Cam Thomas e fechar com dois ou até três bons jogadores.

