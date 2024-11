Segundo analista, Milwaukee Bucks procura trocas na NBA

O Milwaukee Bucks monitora o mercado de trocas da NBA. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a franquia busca melhorar o elenco para se recuperar do início ruim de temporada. Em 2024/25, afinal, o time liderado por Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard começou com seis derrotas em oito partidas.

O começo de temporada é certamente decepcionante. O Bucks iniciou mais uma campanha sendo um dos favoritos da Conferência Leste. Porém, parece que a falta de entrosamento de Lillard e Antetokounmpo ainda é um problema e tem atrapalhado o objetivo da franquia.

Vale lembrar que Milwaukee tem enfrentado um calendário difícil neste início de temporada. Das seis derrotas, três foram para Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, enquanto outra foi para o Memphis Grizzlies. Portanto, adversários que disputam o topo de suas conferências e devem estar na pós-temporada.

Desse modo, ainda é cedo para criar qualquer preocupação. Porém, segundo Windhorst, a busca por uma troca visa acalmar Antetokounmpo. O grego apareceu em diversos rumores recentes e a sua saída parece cada vez mais próxima. A busca por um negócio visa mudar a campanha e manter a confiança do ídolo com sua equipe.

“Não, não é a troca de Antetokounmpo [que o Bucks está monitorando]. A ideia é de que o duas vezes MVP entre no mercado de trocas é fértil. Porém, não é uma realidade no momento para ele ou para a franquia. As equipes têm informado ao Bucks que fariam uma oferta pelo grego se esse dia chegar. Mas essas ligações são recebidas, não realizadas e é provável que continue assim”, concluiu o jornalista.

Sem crise

Dentro do vestiário, o comportamento dos jogadores é um só: evitar a crise. Isso porque é comum um início ruim crie desconfianças da torcida em relação ao elenco. Além disso, afaste o time das projeções de playoffs. Lillard, porém, prega a necessidade de manter a ccalma, uma vez que restam 74 partidas para o fim da temporada.

“Parece feio. Mas, quando você olha o quadro geral, é uma temporada muito longa. Ainda faltam 75 jogos. Já estive em equipes que venceram 16 partidas seguidas. Às vezes, acontece de entrar em uma fase ruim. Seja no meio ou no final da temporada. Como está acontecendo no início, parece diferente”, declarou o armador.

Assim como Lillard, Antetokounmpo também comentou sobre o início difícil do Bucks. Da mesma forma, o grego adotou um tom para evitar qualquer crise na equipe.

“Isso faz parte da temporada. Claro que as coisas não estão indo como queremos. Perder é sempre frustrante. Mas é como meu pai dizia: ‘Por que reclamar se você não vai desistir?’ E eu não vou desistir. Nos reunimos como um time e assistimos aos vídeos. Conversamos sobre o que podemos melhorar e como manter todos responsáveis. Por isso, estamos no caminho certo”, disse o grego após a derrota para o Grizzlies.

