“Bucks tem que ser mais competitivo na NBA”, cobra Giannis Antetokounmpo

O astro Giannis Antetokounmpo não está satisfeito com a temporada do Milwaukee Bucks na NBA. Isso porque, em nove partidas, a equipe perdeu sete jogos e ocupa a 14ª colocação da Conferência Oeste. Um início ruim para uma franquia cotada para o título durante 2024/25.

A preocupação de Giannis Antetokounmpo em relação ao Bucks aumentou após a última derrota do time na NBA. Na sexta-feira (8), a equipe perdeu para o New York Knicks, por 116 a 94, e conheceu sua sétima derrota. Ao fim do jogo, irritado, o grego cobrou mais competitividade do elenco.

“Vindo para Nova Iorque e jogando do jeito que estamos jogando, os times não vão nos dar jogos de graça”, reclamou Antetokounmpo. “Os times não vão sentir pena de nós. Precisamos entrar com a mentalidade de competir por cada pose de bola. Não competimos nenhum um pouco”, acrescentou.

Publicidade

Antetokounmpo terminou o confronto como principal cestinha da franquia, com 24 pontos e 12 rebotes. Além dele, Damian Lillard alcançou 19 pontos. Porém, a performance do restante do elenco permitiu que o time ficasse até 30 pontos atrás do Knicks.

“Se você não vai competir, não vai ganhar o jogo. Às vezes, você compete ao máximo e ainda assim não ganha o jogo. Mas, pelo menos, consegue ter somente uma chance”, seguiu.

A frustração do grego em relação ao duelo contra o Knicks se dá também pelos jogos recentes. Afinal, em derrotas para o Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, além da vitória contra o Utah Jazz, o comportamento do elenco foi diferente. Desse modo, ele cobrou também um esforço constante.

Publicidade

“Competimos no jogo anterior? Sim. Competimos nos dois jogos anteriores, contra Cavs e Celtics. Competimos hoje? Não. Jogamos muito bem na noite anterior, viemos para Nova Iorque e perdemos por 22 pontos”, reclamou.

Leia mais!

Frustração

O momento também pesa no vestiário do time de Wisconsin. Afinal, um time que antes era esperado para o topo do Leste, hoje ocupa a penúltima posição e terá que remar para se recuperar em relação aos adversários. O astro Damian Lillard, por exemplo, afirmou que todo o elenco está frustrado.

Publicidade

“Quando você está na situação em que estamos, perdendo jogos e tentando se encontrar, acho que todos estão frustrados. Você não vê os caras aqui felizes. Então, precisamos entender o que estamos fazendo e como é ter sucesso. Isso começa jogando com intensidade e competindo”, cobrou Lillard.

Confiança em Rivers

Por fim, o momento ruim força a desconfiança dos torcedores e da mídia em Doc Rivers. O treinador, afinal, tem demonstrado dificuldade em encontrar uma rotação. Antetokounmpo, entretanto, ofereceu um voto de confiança ao comandante.

Publicidade

“Doc está fazendo o melhor que pode. Ele está tentando descobrir a rotação e dou crédito a ele por isso. No fim das contas, os jogadores que jogam precisam ir lá e competir. Afinal, ele não pode competir por nós da lateral da quadra”, finalizou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA