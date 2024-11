Antes de cada competição da FIBA, há expectativas sobre quais grandes jogadores de basquete que irão representar seus países. Nesta semana, Giannis Antetokounmpo se apressou e afirmou interesse em jogar o EuroBasket de 2025. No entanto, um dia depois, a Grécia não se classificou. Durante entrevista com o portal grego Gazzetta, o astro se mostrou confiante nos companheiros de seleção.

“Não, mas fiquei sabendo que chegamos a vencer por uma diferença de 17 pontos. Em seguida, eles viraram, depois nós viramos e, no fim, perdemos por um ponto”, disse Giannis quando perguntado se assistiu a derrota da seleção grega para a britânica na quinta-feira (21). “Acho que eles vão analisar o último jogo. O técnico [Vassilis] Spanoulis vai prepará-los para a próxima partida e eu já não consigo esperar para os ver no verão”.

O time britânico teve uma vitória importante em cima da Grécia nesta semana. A derrota fez com que a seleção grega precisasse ganhar seu próximo jogo das qualificatórias, de novo contra a Grã-Bretanha, e que a Tchéquia vencesse os Países Baixos para garantir a sua vaga.

Publicidade

Ambos os jogos ocorreram no domingo (24) e a Grécia conseguiu vencer por 77 a 67. No entanto, apesar dos dois times que precisavam vencer serem favoritos, a seleção checa perdeu por 77 a 67. Portanto, não conseguiu já se qualificar para o EuroBasket, junto da Grécia.

Leia mais!

Desse modo, a Grécia lidera o Grupo F, que os quatro países fazem parte, com sete pontos. Mas ainda não garantiu a vaga para o torneio. Atrás dela está a Grã-Bretanha e República Checa, empatadas com seis pontos, e os Países Baixos, com quatro.

Publicidade

A Grécia, então, ainda precisará se classificar para que Giannis Antetokounmpo realize sua vontade de jogar o EuroBasket 2025.

“Não quero só encontrar meus companheiros de seleção [no verão]. Quero ver eles e jogar ao lado deles”, disse sobre o EuroBasket na entrevista com o portal Gazzetta.

A próxima rodada de confrontos da fase qualificatória da competição acontecerá em fevereiro de 2025. A Grécia terá seu primeiro jogo no dia 21 de fevereiro, contra a Tchéquia. Em seguida, jogará mais uma vez contra os Países Baixos, no dia 24.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like. Além disso, também ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca mais nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA