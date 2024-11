D’Angelo Russell quer jogar pela seleção da Lituânia

O armador do Los Angeles Lakers, D’Angelo Russell, quer defender a seleção da Lituânia em competições da FIBA. Segundo o jornalista lituano Rokas Pakenas, do portal 15 min, o jogador tem o desejo de defender o país europeu, sobretudo mirando a disputa das Olimpíadas de 2028, nos Estados Unidos.

A hipótese chegou ao presidente do país, Gitanas Nauseda. Quem levou isso a ele foram os pais de Matas Buzelis, novato do Chicago Bulls, durante uma visita.

Para isso ser possível, a parceira de Russell, Laura Ivaniukas, filha de pais lituanos, abre caminho para que o jogador solicite a cidadania. A naturalização é requisito para jogar por um país, de acordo com as regras da FIBA. Contudo, “O processo ainda não foi iniciado”, segundo Pakenas.

A Federação Lituana de Basquete (LKF) não tem habito de naturalizar jogadores. No entanto, o presidente do país se mostrou mais flexível. “Em princípio, eu sou mais liberal quanto a isso. Desde que haja uma conexão emocional com a Lituânia”, disse ao portal Basket News. Ele destacou que sua visão se tornou mais simples do que há dez ou 20 anos, mas disse que a conexão deve ser real.

Russell mira os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, para sua estreia pela seleção lituana. No entanto, Mindaugas Balciunas, presidente recém eleito da LKF, não deu sinal verde. “A situação de Russell não é nova para mim. Já falei com ele, mas, no momento, temos Ignas Brazdeikis. Então, a posição de naturalizado está ocupada”.

De acordo com as regras da FIBA, só é permitido um jogador naturalizado por seleção. Então, não depende apenas de Russell ou da Federação. Tem a ver, também, com o fato de Brazdeikis já atuar pelo time.

O armador do Lakers, aliás, não seria o primeiro astro da NBA a jogar por outro país. Hakeem Olajuwon, nigeriano, defendeu a seleção norte-americana. Joel Embiid, camaronês, também jogou pelos Estados Unidos. Além disso, Eric Gordon vestiu a camisa das Bahamas.

Nesta temporada da NBA, Russell tem médias de 11.5 pontos e cinco assistências. O jogador começou em má fase, como titular. Contudo, desde que foi para o banco de reservas, as coisas parecem ter melhorado. Além disso, o time também está melhor, com seis vitórias nos últimos sete jogos. Agora, D’Angelo Russell mira seu futuro também na seleção da Lituânia.

