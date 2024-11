Antigo técnico do Rockets comanda seleção dos EUA com ex-jogadores da NBA

Stephen Silas, antigo técnico do Houston Rockets, comandará a seleção dos EUA, recheada de ex-jogadores da NBA, durante as qualificatórias para a AmeriCup. Em entrevista, ele, que foi assistente técnico do Detroit Pistons de 2023/24, comentou sobre a competição e as expectativas. De acordo com o treinador, estar à frente da equipe nacional é uma homenagem a seu falecido pai, Paul Silas, que foi jogador e técnico de basquete.

“Estou treinando a seleção dos EUA. É incrível”, disse Silas. “Mas isso é apenas uma parte. A outra parte é que meu pai nunca participou do Team USA. Ele jogou na NBA por 16 anos. Além disso, foi técnico por 30 anos e mais. Infelizmente ele faleceu. Mas sei que ele estaria muito orgulhoso de me ver treinando a seleção”.

Silas está como técnico principal dos EUA nas qualificatórias da AmeriCup, a competição continental de seleções da FIBA, que acontecerá em agosto de 2025, na Nicarágua. A seleção americana enfrenta Porto Rico nesta sexta-feira (22) e as Bahamas, no domingo. Da mesma forma, em fevereiro, a equipe volta a jogar mais duas partidas sob o comando de Silas.

Ao todo, são quatro grupos de times e três se qualificarão para o torneio. Assim, os Estados Unidos tem Porto Rico, Cuba e as Bahamas como adversários e é o favorito. Além de Silas, que foi técnico do Rockets, o elenco da equipe é formado apenas por ex-jogadores da NBA.

Robert Covington, Tony Snell, Frank Kaminsky e Chasson Randle são os que mais entraram em quadra na NBA. No entanto, Henry Ellenson, Paul Watson, Jahmi’us Ramsey, Nate Hinton, Malik Williams, Dusty Hannahs, Javonte Smart e David Stockton também são velhos conhecidos que jogarão pelos EUA.

Combinados, o elenco de Silas já jogou 1988 partidas e anotou mais de 15 mil pontos na liga americana. Desse modo, a experiência dos jogadores será de extrema importância para o treinador, que atua na profissão desde 2000, mas só teve uma experiência como líder de uma equipe profissional.

Silas foi o treinador principal do Houston Rockets e seus jogadores na NBA de 2020 até 2023, período de reconstrução da equipe. Ao todo, ele venceu 59 jogos e perdeu 177. Em seguida, foi assistente técnico do Detroit Pistons em 2023/24, temporada em que o time venceu apenas 14 partidas.

“Você aprende o quão resiliente você é. Entende o quanto você ama o basquete”, disse Silas sobre suas campanhas anteriores. “Eu ainda quero ser técnico depois de todas aquelas derrotas. Então, isso realmente me fez entender o quanto eu amo ser técnico e ajudar jogadores a se desenvolverem. Estou animado para essa nova oportunidade”.

