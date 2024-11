Com times brasileiros confirmados, veja os grupos da BCLA 2024/25

A FIBA (Federação Intercional de Basquete) confirmou os grupos com os times brasileiros na BCLA (Basketball Champions League das Américas) 2025. Os representantes do NBB são: Sesi Franca Basquete; Flamento; e KTO Minas. Assim, a competição está marcada para começar em 11 de dezembro em Santiago del Estero, na Argentina, casa do Quimsa, atual campeão.

Os times selecionados pela FIBA para a BCLA tiveram as três melhores campanhas do NBB em 2023/24. O atual campeão, Sesi Franca, o vice e campeão do Super 8, Flamengo, e o terceiro colocado, Minas. Como nenhum brasileiro foi campeão do torneio continental, aliás, não houve uma quarta vaga.

As equipes disputam a primeira fase da BCLA entre dezembro e fevereiro. São quatro grupos com três times. Desse modo, cada clube sediária uma rodada completa. Na sequência, os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final, que acontecem em março, em melhor de três.

Publicidade

Por fim, ocorre o Final Four, em abril. O formato, aliás, costuma ser sediado na cidade de um dos quatro finalistas. Assim, a FIBA deve definir somente no ano que vem a sede para a fase final da BCLA.

O campeão da BCLA 2024-25, aliás, representa o continente na Copa Intercontinental da FIBA, em Singapura, em setembro de 2025.

Grupos

O sorteio dos grupos com os times brasileiros na BCLA aconteceu nesta quarta-feira (20). Confira as chaves, que acontecem entre dezembro e fevereiro.

Publicidade

Grupo A

Paisas BC (Colômbia)

Toros Del Valle (Colômbia)

Real Esteli (Nicarágua)

Grupo B

Flamengo (Brasil)

Boca Jrs. (Argentina)

Toros de Chiriqui (Panamá)

Leia mais!

Grupo C



Publicidade

Quimsa (Argentina)

KTO Minas (Brasil)

Biguá (Uruguai)

Grupo D

Instituto (Argentina)

Sesi Franca (Brasil)

Colegio Los Leones (Chile)

Polêmica com a CBB

A confirmação dos times do NBB representa uma vitória para a Liga Nacional de Basquete (LNB) na disputa com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Desde o ano passado, afinal, as duas entidades vêm travando uma batalha pelo controle do basquete nacional. Em junho de 2023, a confederação chegou a romper com a liga ao retirar a chancela de competições importantes, como o próprio NBB.

Publicidade

O conflito teve origem na indicação de um representante brasileiro para o Campeonato Sul-Americano do ano passado. A controvérsia surgiu quando a CBB escolheu a Liga Sorocabana para a competição, enquanto a LNB defendia que a vaga deveria ser do Paulistano. A divergência acabou sendo levada à Justiça.

Inicialmente, a retirada da chancela gerou incertezas quanto à definição dos clubes brasileiros em torneios continentais. No entanto, a confirmação dos times pela FIBA na Basketball Champions League Americas dissipou qualquer dúvida sobre o assunto.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA