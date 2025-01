Kevin Durant sobre James Harden: “Amo como um irmão”

Kevin Durant e James Harden se enfrentaram mais uma vez no duelo entre Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, na segunda-feira (27). O time do Arizona levou amelhor, com algum drama até os segundos finais. Após a partida, Durant relembrou o início de sua relação e rasgou elogios ao ex-companheiro de Oklahoma City Thunder e Brooklyn Nets.

“Eu lembro de quando ele chegou em Oklahoma. Muita gente só fala do talento, o que é claro que é o mais aparente, mas poucos falam do quanto ele sempre foi um viciado em trabalho, um viciado na academia. Posso dizer que quando ele entrou na liga, me contagiou, contagiou Russell Westbrook. Nós estávamos sempre nos desafiando nos treinos e nos fortalecendo para levar tudo para a quadra”, comentou o veterano.

A parceria entre eles durou pouco tempo, no “time do futuro” que Oklahoma tinha na época, com nomes como os do trio Harden, Durant e Westbrook, além de Serge Ibaka. Porém, após as finais da NBA em 2011/12, Harden deixou a franquia para se unir ao Houston Rockets, após o Thunder não lhe oferecer uma grande extensão de contrato.

Então, ambos se tornaram rivais na Conferência Oeste, com o ápice acontecendo nos duelos entre Golden State Warriors e Rockets, após o Durant se unir a Stephen Curry em 2016/17.

A parceria, no entanto, retornou no Brooklyn Nets alguns anos depois. A franquia se tornou uma grande favorita ao título contando com a dupla e Kyrie Irving, mas não conseguiu cumprir o objetivo. Entre lesões e muitas polêmicas, o armador pediu troca com pouco mais de um ano na equipe.

Apesar do episódio conturbado em Nova York, a amizade entre os astros de manteve. Hoje, ambos estão de volta à Conferência Oeste, novamente em rivais de divisão, mas craque do Suns não escondeu o respeito e admiração pelo armador.

“É incrível que ele ainda pode jogar nesse nível. O que posso dizer é que, acima de tudo, os grandes são capazes de manter essa mentalidade e o esforço por toda a carreira. James sempre foi assim. Além disso, um companheiro de equipe incrível, sempre pronto para dar o crédito a todos. Por fim, ele trabalha e continua evoluindo em todos os anos. Seu amor pelo jogo é algo incrível, é sempre ótimo jogar contra ele e sair com ele. Eu o amo como meu irmão”, exaltou.

Kevin Durant e James Harden estão liderando suas atuais equipes na briga pela vaga direta para os playoffs de 2024/25. O Los Angeles Clippers soma 26 vitórias em 46 partidas e ocupa a sexta posição. O Suns, enquanto isso, tem 24 vitórias em 45 jogos e ocupam a oitava colocação.

Por fim, os craques tem um último encontro marcado na temporada regular no dia 5 de março, em novo duelo em Phoenix.

