Após a trade deadline, como os times se posicionam na NBA

A trade deadline passou, enquanto alguns times da NBA conseguiram exatamente o que queriam. Outros, nem tanto. Hoje, vamos analisar como as equipes ficaram para o resto da temporada. Foi um período de muitos rumores e de trocas surpreendentes. Mas quem deu aquele passo a mais? É o que vamos tentar descobrir a partir de agora.

A NBA teve mudanças entre alguns dos principais times. Então, vamos começar pelo Leste, pois ali a coisa parece bem definida entre os três primeiros.

Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks

Entre os principais times do Leste, o Cavs foi quem mais ousou na trade deadline da NBA. Isso porque fez troca pelo ala De’Andre Hunter e não perdeu Isaac Okoro, seu melhor defensor de perímetro. Mas mais que isso, a equipe conseguiu se desenvolver ao longo da campanha e lidera a conferência desde sempre. Com 43 vitórias e dez derrotas, o Cavaliers parece pronto para os playoffs.

Enquanto isso, o Celtics voltou a jogar bem após um período oscilante. Afinal, Boston teve derrotas para times muito ruins da NBA em janeiro e deixou a dúvida se seria candidato ao título mais uma vez. Bem, parece que isso ficou de lado. Apesar de não fazer grandes mudanças (trocou Jaden Springer para o Houston Rockets), a franquia de Massachusetts segue viva pelo bi.

Por fim, o Knicks. Embora todo mundo saiba como o técnico Tom Thibodeau trabalha, a rotação deve ser ainda mais curta nos playoffs. Por enquanto, o time espera as voltas de OG Anunoby e Mitchell Robinson, após lesões. Na trade deadline, a equipe de Nova York não se mexeu muito: mandou Jericho Sims para o Milwaukee Bucks e foi só.

Outros concorrentes

Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Miami Heat e Detroit Pistons foram times que fizeram algumas mudanças na trade deadline da NBA.

O Pacers, por exemplo, mandou James Wiseman (fora da temporada por lesão) para o Toronto Raptors. Ficou perto de assinar com Alex Len, mas o pivô preferiu ir para o Los Angeles Lakers. Fechou com Jahlil Okafor. Mas o time passa longe de ter grandes problemas, mesmo com Tyrese Haliburton em uma temporada menos inspirada. A defesa ainda é um problema, mas a volta de Aaron Nesmith deve ajudar muito no quesito.

Já no Bucks, a chegada de Kyle Kuzma pode ajudar na velocidade. O time desistiu de Khris Middleton, mas aposta em Kuzma para deixar o grupo mais jovem e com vocação mais ofensiva. Entre os times do Leste da NBA, Milwaukee foi quem fez mais mudanças importantes no período.

Bem, talvez o Bucks esteja empatado com o Heat. Isso porque o time da Flórida despachou Jimmy Butler para o Golden State Warriors e recebeu bons reforços, como Andrew Wiggins, Kyle Anderson e Davion Mitchell. A campanha, no geral, é ruim: 25 vitórias e 26 derrotas.

Por fim, o Pistons, que perdeu Jaden Ivey por lesão pelo resto da temporada, adicionou Dennis Schroder e Lindy Waters na trade deadline. Detroit vem competindo de verdade, como há muito tempo não fazia.

Sobe ou desce?

Na teoria, o Orlando Magic era para estar mais acima no Leste. No entanto, as lesões de Paolo Banchero e Franz Wagner derrubaram a equipe para o nono lugar. Apesar de o Magic ser um dos times mais fortes na defesa na NBA, não conseguiu trazer reforços ofensivos na trade deadline. Os rumores apontavam para Coby White, que acabou ficando no Chicago Bulls.

Mas falando em Bulls, o time segue em décimo no Leste. Mesmo após fazer mudanças em seu elenco, a equipe de Chicago não sai dali. No entanto, é preciso culpar o Philadelphia 76ers, que perdeu ontem (11) para o Toronto Raptors em casa.

O Sixers contou com Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, mas mesmo assim não conseguiu vencer. Na trade deadline, o 76ers adicionou o ala Quentin Grimes. Por enquanto, são só 20 vitórias em 53 jogos. Um show de horrores.

Já o Atlanta Hawks, o oitavo, fez mudanças estranhas em seu elenco. Apenas sob o olhar do grupo, o Hawks piorou com as saídas de Bogdan Bogdanovic e De’Andre Hunter. Cody Zeller não conta, pois não jogou pelo time. Chegaram Caris LeVert, Georges Niang e Terance Mann. Sem Jalen Johnson, um dos melhores jogadores de Atlanta, a situação não é tão boa. Deve brigar pelo play-in.

No tank

Toronto Raptors, Charlotte Hornets e Washington Wizards completam o Leste. Enquanto o Raptors se posiciona bem para a próxima temporada (e o Draft), os outros dois times pouco melhoraram na trade deadline da NBA.

O Raptors fez troca por Brandon Ingram, o que deve ajudar bastante em qualidade para 2025/26. Hornets teve um pesadelo com a troca de Mark Williams para o Los Angeles Lakers. O time diz que o jogador está saudável, mas o Lakers grarante que não. Adicionou, basicamente, Jusuf Nurkic em um time que já tinha Moussa Diabate, Taj Gibson e Williams (de volta). Perdeu vários jogadores de perímetro e deixou de receber Dalton Knecht e a escolha de Draft do Lakers.

Já o Wizards não se preocupa com a atual campanha, mas recebeu dois reforços veteranos: Marcus Smart e Khris Middleton. Apesar de não ter nada concreto, existe a chance de os dois ficarem para 2025/26.

E ainda tem o Brooklyn Nets, que tem um grande técnico (Jordi Fernandez), e precisou fazer várias trocas para piorar o elenco. O Nets disputava jogos e vencia até que as negociações começaram. Tanto que Cam Johnson ficou perto de sair na trade deadline. Não precisou, pois ele se machucou. Como tem sua escolha de Draft, está livre para o tank.

Leia mais

Oeste

Enquanto o Oklahoma City Thunder nada de braçadas no Oeste, os outros times que não fizeram muita coisa na trade deadline tentam se aproximar. O Thunder jamais deixou de mostrar que é isso tudo e deve brigar forte nos playoffs por seu título.

Emergentes

Bem, é aqui que a coisa acontece. Los Angeles Lakers deu um grande passo ao adicionar Luka Doncic. Perdeu Anthony Davis, mas recebeu um jogador espetacular e com apenas 25 anos. A trade deadline ainda daria ao Lakers o pivô Mark Williams, mas o devolveu ao Charlotte Hornets. Fechou com o ótimo defensor de perímetro Jordan Goodwin e chegou Alex Len para o garrafão. No mais, a tendência é que o Lakers consiga ficar entre os quatro melhores do Oeste.

O Houston Rockets optou por não se mexer, o que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. A direção quer ver como o grupo se comporta nos playoffs da NBA contra times mais cascudos.

Denver Nuggets ainda é um problema por causa dos reservas, mas de alguma forma (Nikola Jokic) consegue vencer jogos. Sem ele, seria time de play-in. Sério.

No Los Angeles Clippers, a adição de Bogdan Bogdanovic deve ajudar. O time ainda “pescou” Ben Simmons, que foi dispensado pelo Brooklyn Nets após a trade deadline. A tendência é que brigue por vaga direta.

Já o Memphis Grizzlies, mesmo com Ja Morant abaixo do que poderia ser, é ótimo nos dois lados da quadra. “Culpa” de Taylor Jenkins, técnico da equipe. Na trade deadline, o Grizzlies abriu mão de Marcus Smart e Jake LaRavia, recebendo Johnny Davis e Marvin Bagley.

Por fim, o Dallas Mavericks. Mas este tem um tópico especial…

Por que fez isso, Nico?

Claro que receber Anthony Davis em uma troca é algo muito relevante. Mas para isso, o Mavs deu Luka Doncic.

Não tem muita explicação, a não ser o desejo de competir pela defesa. Foi a explicação de Nico Harrison, GM de Dallas. Faz sentido? Algum. Vale perder Luka? De jeito nenhum.

Mas está feito. Agora, depois da trade deadline, o Mavs também ficou sem pivôs. Todo mundo está fora por lesão na posição. Difícil.

Efeito Jimmy Butler

O Golden State Warriors foi um dos times que mais apareceu nos rumores da trade deadline da NBA. Recebeu o reforço de Jimmy Butler, o que deve fazer muita diferença na defesa. Enquanto Stephen Curry estiver em grande nível, o Warriors possui chances.

Deviam estar acima, mas estão estranhos

Phoenix Suns, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans possuem desculpas, mas nada disso resolve. Os três estão muito abaixo do que deveriam.

O Suns, por exemplo, vinha com grande campanha com o trio Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. De repente, tudo mudou. As lesões não ajudaram, aliás. Mas o fato é que Phoenix entrou em uma descida forte e não consegue se reencontrar. Não por menos, o técnico Mike Buddenholzer vem utilizando Bol Bol como titular, na chance de mudar o jogo.

Nada, por enquanto.

O Kings, depende. Sem um armador de ofício, tenta copiar o que o Orlando Magic fez de bom no começo da temporada. No entanto, não tem uma boa defesa. Longe disso, aliás. E ainda despachou De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs para pegar Zach LaVine. OK.

Já o Timberwolves, com a troca antes do início da temporada (mandou Karl-Anthony Towns para o Knicks), se perdeu. Ficou dependente demais de Anthony Edwards, enquanto Julius Randle não ajuda como poderia. Ficou difícil ir direto. Não impossível, aliás.

Por fim, o Pelicans. Muitas lesões, muitos problemas. O trio (Zion Williamson, Brandon Ingram e Dejounte Murray) projetado para fazer a diferença na temporada jamais jogou junto. E nem vai. Afinal, Ingram foi para o Raptors. Enquanto isso, Herb Jones deve estar fora da temporada.

Copa Cooper Flagg?

San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers

É legal ver o que acontece com os dois times na atual campanha da NBA. Ainda estão em reconstrução, mas dão passos largos para saírem dali já na próxima temporada.

O Spurs esteve mais perto de vaga para os playoffs, mas caiu de produção. A ausência de Gregg Popovich, talvez, esteja tendo efeito. Mas o fato é que o time de San Antonio conseguiu De’Aaron Fox na trade deadline. Vai cercando Victor Wembanyama de talento.

Já o Blazers, com tantos jovens promissores, dá sinais de que vem para competir mais nos próximos anos. Não fez nada na trade deadline da NBA, mas o foco está no desenvolvimento. Até Deandre Ayton, que teve jogos horrorosos, deu sinal de vida.

Cooper Flagg Cup do Oeste

Aqui, o Utah Jazz ainda não lidera, mas deve garantir o primeiro lugar na tabela (invertida) quando o Pelicans começar a vencer. O Jazz não se preocupa com a atual campanha, então não tem problemas.

Não perdeu nada relevante, enquanto pode fazer trocas importantes na offseason. Desde que seja um dos três piores times da NBA, tudo certo.

