Para ex-jogador, Hornets escondeu lesão de pivô para Lakers

O pivô Mark Williams voltou a ser jogador do Charlotte Hornets após fracasso em troca para o Los Angeles Lakers. O atleta de 22 anos foi negociado pela equipe da Carolina do Norte durante a trade deadline. No entanto, três dias depois, a franquia da Califórnia voltou atrás e desistiu do negócio.

O Lakers justificou “problemas físicos” do pivô para devolver o jogador ao Hornets. Isso após a equipe garantir que Williams passaria pelos exames médicos. O ex-jogador da NBA, Jeff Teague, porém, deu uma nova visão sobre o caso. No seu podcast Club 520, ele afirmou que a Charlotte escondeu a lesão para fechar o negócio.

“Eu já tinha falado para vocês sobre Mark Williams. Eu disse que o Hornets conhecia o histórico de lesões dele, mano. Se você abre mão de um cara de 22 anos, com médias de 16 pontos e nove rebotes, tem algo errado. Ainda mais em modo de reconstrução. Tem algo errado”, comentou Teague.

Até a troca, Williams vivia sua melhor temporada na NBA. Pelo Hornets, ele tinha médias de 15.6 pontos, 9.6 rebotes e 1.2 toco. Entretanto, o jogador perdeu mais de 20 jogos pela equipe por conta do seu histórico de lesões.

Apesar das contusões, Lakers e Hornets chegaram a um acordo. A crença era de que não haveria nenhuma contusão grave.

“O Hornets estava lá rezando para que Williams passasse no exame médico. Como se o Lakers não fosse fazer uma avaliação detalhada. A torcida era para que fosse só um ‘sim, manda ver'”, completou Teague.

Hornets se posicionou

O Hornets, por outro lado, se posicionou após a troca e declarou que não foi bem assim. De acordo com a franquia, foi o time de Los Angeles quem buscou o negócio por Williams. Assim, a equipe desmentiu a versão de Ramona Shelburne, da ESPN, que informou que Charlotte teria oferecido o jogador de 22 anos.

“Após o outro time vir atrás de Mark de forma agressiva, nós tomamos a difícil decisão de trocar o jogador. Nós sempre tivemos muito respeito por seu talento, sua forma de trabalhar e seu caráter. Nós estamos felizes de receber ele de volta em nosso time como uma presença dinâmica do pivô titular. Então, sua volta deixa o nosso time mais forte e olhamos para o futuro com Mark dentro e fora de quadra”, publicou a franquia.

Versão do Lakers

Por fim, Rob Pelinka, GM do Lakers, comentou sobre a posição do Hornets. De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, o dirigente negou a versão de que teria procurado a franquia da Carolina do Norte pela troca do jogador.

“Rob Pelinka disse que o Hornets veio até ele com a oferta pelo pivô. Não o contrário. Apesar da declaração de Charlotte afirmando que o Lakers perseguiu Williams de forma agressiva”, informou McMenamin.

