Charles Barkley esclarece comentário sobre Lakers e Warriors

Charles Barkley, ex-jogador da NBA e comentarista da TNT americana, comentou que o Los Angeles Lakers e o Golden State Warriors não eram candidatos ao título. Na época, Barkley falou sobre a vitória do time de Los Angeles contra Golden State.

“Veja o jogo e cale a boca. Não vou reagir sobre o Lakers vencer um Warriors cheio de desfalques”, disse. “O Lakers não é candidato ao título. Vocês podem usar as redes sociais o quanto quiserem, mas é um time medíocre”.

Foi há pouco mais de um mês, dias antes de o Lakers fechar troca por Luka Doncic, enquanto Anthony Davis e Max Christie foram para o Dallas Mavericks.

Desde então, são 14 vitórias em 17 jogos por parte do time de Los Angeles. Enquanto isso, Golden State tem campanha similar. Não por menos, o Lakers subiu para o segundo lugar no Oeste e o Warriors foi para o sexto.

Na edição de quinta-feira (6) do Inside The NBA, Barkley explicou o motivo por deixar Lakers e Warriors de fora da briga pelo título em 2024/25.

“Parabéns, Lakers e Warriors, pelas ótimas duas semanas”, disse Charles Barkley. “Mas eu preciso dar os parabéns mesmo ao Cleveland Cavaliers e ao Oklahoma City Thunder, que estão jogando assim há seis meses. Fica parecendo que a temporada da NBA começou há duas semanas, mas começou em outubro”, disse.

Sobrou até para Kendrick Perkins

Charles Barkley detonou o comentarista Kendrick Perkins, da ESPN. Isso porque o ex-pivô do Boston Celtics falou recentemente que o Lakers estava salvando a NBA. Barkley rebateu, apesar de não citar Perkins.

“Eu vi um idiota dizendo que o Lakers salvou a temporada da NBA, mas ele é um idiota e sabe que é”, disse Barkley. “Mas isso é porque aqueles idiotas, com quem vamos trabalhar na próxima temporada, só falam disso”.

Vale ressaltar que é a última temporada com cobertura da TNT nos EUA, mas o programa Inside The NBA será transmitido na ESPN.

Stephen A Smith e Perkins respondem nas redes sociais

Enquanto Charles Barkley detonou Kendrick Perkins por falar sobre Lakers e Warriors, Stephen A Smith respondeu nas redes sociais. Aliás, Perkins também o fez, mas em tom de ameaça.

“É bom avisar ao senhor Charles Barkley que eu estarei por perto. Então, quando ele encontrar o idiota, é bom manter a mesma energia”, disse Perkins.

Por fim, Smith disse que, quando Barkley for para a ESPN, algumas pessoas estarão esperando para chamarem ele de idiota.

Lakers e Warriors sofrem, mas vencem

Na noite de quinta-feira, o Lakers enfrentou o New York Knicks, enquanto o Warriors jogou contra o Brooklyn Nets.

O Warriors teve problemas contra o Nets e começou perdendo por uma diferença de 22 pontos no primeiro quarto. No entanto, o time de San Francisco reagiu e venceu por 121 a 119. Foi a oitava vitória nas últimas nove partidas.

Enquanto isso, o Lakers também sofreu. Apesar das grandes apresentações de Luka Doncic e LeBron James, o time ficou atrás no placar quase todo o jogo. Mas veio a reação, especialmente por conta da defesa e dos arremessos de três e superou o adversário por 113 a 109, após prorrogação. Como resultado, a equipe de Los Angeles venceu o seu oitavo embate consecutivo e segue em segundo no Oeste.

