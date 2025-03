Steve Kerr é sincero ao falar sobre playoffs do Warriors

O Golden State Warriors está no meio da briga para ir aos playoffs da NBA, e o técnico Steve Kerr falou sobre o momento da equipe. Perguntado se seus jogadores reservas seriam o suficiente para a final, Kerr disse que o foco ainda é outro.

“Eu gostaria de ir aos playoffs. Você está perguntando de final? Primeiro, preciso ir para a pós-temporada. Não vou falar de finais”, disse.

Embora o Warriors tenha melhorado desde a chegada de Jimmy Butler, com sete vitórias em nove jogos, a realidade da equipe ainda é a de busca pelos playoffs. Golden State começou bem a temporada, com 12 vitórias nas primeiras 15 partidas. No entanto, a má fase chegou rápido logo após.

Publicidade

Até por isso a chegada de Jimmy Butler foi tão benéfica. A diretoria estava, durante o período da trade deadline, tentando contratar uma grande estrela para ter ao lado de Stephen Curry. Segundo Shams Charania, da ESPN, vários nomes foram discutidos, como Kevin Durant e Zach LaVine. Contudo, quem acabou vindo foi Butler, e as coisas tem ido bem até aqui. Embora houvesse dúvidas sobre o encaixe do jogador no vestiário, em especial com Draymond Green, problemas não parecem ter surgido.

Leia mais!

Dessa forma, o Warriors segue com 32 vitórias e 28 derrotas, ocupando a sétima colocação na Conferência Oeste. O Los Angeles Clippers, sexto colocado, está empatado com Golden State. No entanto, como o Clippers venceu o time de San Francisco três vezes na atual campanha, possui vantagem.

Publicidade

E chegando nos playoffs, é claro, o Warriors de Steve Kerr é sempre difícil. A equipe foi para as finais seis vezes nos últimos dez anos, com quatro títulos. Além disso, Jimmy Butler, recém chegado, também tem duas finais em sua carreira, adicionando ainda mais experiência ao elenco.

Assim, tamanha a confiança, Draymond Green chegou a “cravar” durante o All-Star Weeekend que o Warriors venceria o título. “Desde que Jimmy chegou, entramos em todos os jogos acreditando que vamos ganhar”, disse. “Isso é importante. Então, nenhum desses times me assusta”.

Publicidade

A grande história da temporada para a franquia é realmente a chegada de Butler. Afinal, o jogador mudou a equipe, e fez a saída de Andrew Wiggins, um dos destaques da final de 2022, nem ser sentida. Pelo Warriors, o camisa 10 tem médias de 16.4 pontos, 5.8 rebotes e 5.6 assistências.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA