Com triplo-duplo de Jimmy Butler, Warriors bate Raptors

Em jogo disputado, o Golden State Warriors bateu o Toronto Raptors por 117 a 114, com triplo-duplo de Jimmy Butler. O astro teve ótima atuação ao anotar 16 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. A partida também marcou o retorno de Stephen Curry, que havia sido preservado do último duelo da franquia. Porém, o armador se machucou novamente e deixou o duelo mais cedo. Além disso, a rodada desta quinta-feira (20), ainda contou com mais quatro partidas.

Golden State segue subindo na tabela da Conferência Oeste. Agora, são nove vitórias nos últimos dez jogos, sendo essa a segunda seguida. Assim, a franquia tem 41 vitórias com 12 jogos restantes até o fim de 2024/25, ocupando a quinta posição. O Warriors volta a atuar no próximo sábado (22), quando enfrenta o Atlanta Hawks.

Resta saber se Curry estará disponível, após deixar o jogo com uma lesão pélvica. O craque sofreu uma queda feia durante o terceiro quarto.

Toronto, por outro lado, continua sem se aproximar da zona de play-in. A franquia chegou a três derrotas seguidas e está a 5.5 jogos de distância do Miami Heat, décimo colocado do Leste. O time até se mantém em 11ª posição, em meio a derrotas dos times abaixo, mas não consegue criar uma briga real contra a franquia da Flórida, que vive péssima fase. O Raptors só joga no próximo domingo (23), contra o San Antonio Spurs.

Então, confira os principais pontos da vitória do Warriors de Jimmy Butler e Stephen Curry sobre o Raptors de Scottie Barnes e Immanuel Quickley.

Butler controla e aparece no fim, bem e mal

Jimmy Butler estava em uma daquelas noites de baixo volume de arremessos. Afinal, teve apenas quatro tentativas nos três primeiros quartos. Porém, somou dez assistências nesse tempo. Com Curry fora do último quarto por lesão, o camisa dez tentou assumir o jogo, e não estava bem. Ele acertou apenas um de 11 arremessos no período final. Porém, deu um toco decisivo em Jamal Shead nos segundos finais. Por fim, deixou o lance-livre derradeiro que deu números finais ao placar.

Curry volta e se lesiona

Stephen Curry voltou quente. Foram 17 pontos em 25 minutos, com seis acertos em oito tentativas de arremesso e duas bolas de três. Mas ele esteve um pouco desatento, sobretudo nos erros de ataque. O astro deixou o jogo ainda no terceiro quarto, com uma lesão pélvica após uma queda perigosa que sofreu. Era seu momento mais quente no jogo, com dez pontos marcados só no terceiro quarto. Sem ele, o Warriors de Jimmy Butler sofreu para fechar o jogo contra o Raptors.

Draymond Green e calouro lideram pontuação

Bom, esse foi um jogo bem atípico. Afinal, Draymond Green arremessou 14 vezes do perímetro. Ele começou a partida bem quente, acertando quatro de suas primeiras nove tentativas e anotando 18 de seus 21 pontos. No segundo tempo, porém, só marcou três, com uma bola tripla convertida em cinco tentativas. Regular mesmo foi o pivô Quinten Post que acertou seis de nove tentativas ao longo do duelo. O novato segue ganhando espaço.

Leia mais!

Scottie Barnes faz grande jogo

Foi mais uma temporada dura para o Toronto Raptors em nível de lesões. Mas enquanto muitos dos principais jogadores se revezam em quadra nas últimas noites de 2024/25, Scottie Barnes ao menos está saudável. Fez mais um bom jogo nessa quinta com 29 pontos, dez rebotes e seis assistências. Anotou nove só no último quarto, mas não conseguiu confirmar a virada.

Toronto não converte bom momento

Enquanto Curry ainda estava em quadra, os visitantes criaram uma ótima sequência de 20 a 5, transformando uma desvantagem de nove pontos em uma liderança de seis. No entanto, ainda no fim do terceiro quarto, após a saída do camisa 30, Toronto cedeu uma corrida de 15 a 5 aos rivais, que retomaram a ponta do placar. Apesar de se manter próximo no placar, o Raptors não conseguiu liderar o jogo por mais de um ponto depois disso.

Volume pune visitantes

Toronto teve muito mais eficiência do que Golden State em termos ofensivos. Por exemplo, a equipe acertou 56.4% de seus arremessos, enquanto o rival fez 42.2%. Nas bolas de três, 42% a 40%. O grande problema, no entanto, foi cometer 23 erros de ataque enquanto também perdeu a batalha dos rebotes ofensivos (11 a 7). O Warriors teve 12 tentativas de arremesso a mais, além de nove lances-livres. Isso compensou a menor eficiência e levou os mandantes a vitória.

(24-46) Toronto Raptors 114 x 117 Golden State Warriors (41-29)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 29 10 6 0 1 Immanuel Quickley 21 4 8 3 0 Jakob Poeltl 18 8 2 0 2 Jamison Battle 14 2 2 1 0 Jamal Shead 11 4 6 1 0

Três pontos: 11-26; Battle: 4-10

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Draymond Green 21 7 5 4 0 Quinten Post 18 2 0 1 1 Stephen Curry 17 2 1 0 1 Jimmy Butler 16 11 12 2 2 Jonathan Kuminga 16 4 3 2 0

Três pontos: 19-47; Post: 6-9

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Jimmy Butler sobre o Raptors de Scottie Barnes, a rodada da NBA ainda contou com mais quatro partidas. Então, confira os números das vitórias de Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Charlotte Hornets e Indiana Pacers.

(43-26) New York Knicks 98 x 115 Charlotte Hornets (18-51)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 25 6 2 3 1 Karl-Anthony Towns 24 10 3 0 0 Mikal Bridges 16 4 6 3 0 Josh Hart 13 4 6 1 0 Miles McBride 9 3 6 0 1

Três pontos: 10-39; Hart: 3-3

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 25 5 8 0 0 Mark Williams 19 14 4 0 3 Miles Bridges 15 10 4 0 0 DaQuan Jeffries 14 4 0 1 0 Nick Smith Jr. 13 4 3 0 0

Três pontos: 15-32; Ball: 5-10

(23-47) Brooklyn Nets x Indiana Pacers (40-29)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 22 1 6 1 0 Ziaire Williams 22 5 1 2 0 Trendon Watford 15 5 2 1 0 Noah Clowney 10 3 1 1 0 Nic Claxton 6 14 0 1 2

Três pontos: 14-50; Williams: 6-12

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 28 6 3 2 0 Myles Turner 23 10 1 1 5 Aaron Nesmith 14 6 0 2 0 Andrew Nembhard 9 3 4 0 0 Jarace Walker 8 0 1 0 0

Três pontos: 8-31; Mathurin: 2-4

(30-40) Chicago Bulls 128 x 116 Sacramento Kings (35-34)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 35 1 5 0 0 Kevin Huerter 25 5 7 3 1 Nikola Vucevic 24 15 8 0 0 Tre Jones 15 4 7 2 0 Dalen Terry 9 5 1 1 0

Três pontos: 15-35; Huerter: 5-9

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 34 1 5 0 0 Trey Lyles 22 6 3 0 1 DeMar DeRozan 22 4 5 1 0 Keegan Murray 10 8 3 0 3 Jake LaRavia 10 7 3 0 1

Três pontos: 15-39; Monk: 5-10

(39-30) Milwaukee Bucks 118 x 89 Los Angeles Lakers (43-26)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 28 7 4 2 1 Gary Trent Jr. 23 3 3 2 0 Kyle Kuzma 20 5 5 0 0 Brook Lopez 11 7 0 0 2 Ryan Rollins 10 5 4 3 1

Três pontos: 11-35; Trent: 6-10

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Bronny James 17 3 5 0 1 Dalton Knecht 17 4 3 1 0 Alex Len 10 9 1 1 0 Jaxson Hayes 9 5 3 0 0 Markieff Morris 9 4 2 0 1

Três pontos: 11-32; Knecht: 3-6

