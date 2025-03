Conheça William Chisholm, o novo dono do Celtics

Você conhece William Chisholm, novo dono do Boston Celtics? O magnata é o líder do grupo de investidores que comprou a equipe por US$6.1 bilhões. O valor é o maior já pago por uma franquia dos esportes americanos, entre NBA, MLB, NFL e NHL.

De acordo com o jornal Daily Mail, William Chisholm tem 56 anos, é casado e tem três filhos e cresceu na região de North Shore, em Massachusetts. Aliás, sempre foi um torcedor fanático do Celtics. Ou seja, sabe a importância que a franquia tem para os esportes no estado.

“Entendo o quão importante o Celtics é para a cidade de Boston. O papel que o time desempenha na comunidade é diferente de qualquer outro país”, disse o empresário.

O dono do Celtics ainda estudou no nordeste dos EUA. Em Dartmouth College, no estado de New Hampshire, ele obteve um diploma de Bacharel, enquanto concluiu um MBA em gestão estratégia na Wharton School, na Filadélfia, em 1996.

Em 2022, William Chisholm deu início à vida como empresário, quando cofundou a Symphony Technology Group. A empresa, sediada em Menlo Park, Califórnia, é especializada em investimentos no setor da tecnologia. Em especial, em empresas de dados, software e análise.

Ao longo do período de Chisholm como dono da empresa, a STG adquiriu as companhias McAfee Enterprise e FireEye. Desse modo, criou a Trellix, marca de segurança cibernética, em 2022. Por fim, o grupo do empresário ainda comprou a Momentive, empresa-mãe do SurveyMonkey.

Até 2023, o conglomerado do qual Chisholm é dono havia arrecadado US$ 10 bilhões em fundos de investimento.

Por fim, antes de fundar o grupo e ser dono do Celtics, William Chisholm ainda trablhou na consultoria Bain & Co, no banco PaineWebber e cofundou o The Valent Group.

Dono do Celtics

Com uma carreira de sucesso no mundo empresarial, Chisholm adquiriu o Celtics na maior venda da história dos esportes nos EUA. Na quinta-feira (20), o Symphony Technology Group adquiriu a franquia de Massachusetts por US$ 6.1 bilhões, superando os US$6.05 bilhões do Washington Commanders, da NFL.

O valor da venda do Celtics impressiona, pois foi comprado em 2002 por Wyc Grousbeck e Steve Pagliuca por US$360 milhões. Ou seja, cerca de 17 vezes acima. Além disso, superou a do Phoenix Suns, quando Mat Ishbia comprou por US$4 bilhões.

