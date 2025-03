Steve Kerr: “Draymond Green é o melhor defensor que já vi”

Steve Kerr e Draymond Green viveram altos e baixos no Golden State Warriors. Em mais de uma década juntos, técnico e ala-pivô foram primordiais para os quatro títulos da franquia na última década. Porém, o jeito polêmico do veterano também forçou críticas por parte do treinador.

Kerr, no entanto, jamais escondeu sua admiração por Green. O técnico é conhecedor da importância do ala-pivô para a dinastia estabelecida pelo Warriors na NBA. Em especial, como líder e defensor. Então, após vitória diante do Milwaukee Bucks, na última terça-feira, o treinador rasgou elogios ao veterano.

“Green é o melhor defensor que já vi”, afirmou Kerr. “Veja o pick-and-roll com o Damian Lillard. Se ele está nele, ele faz essa blitz falsa com sua velocidade e antecipação. Ele força Dame a recuar em direção à metade da quadra e ainda consegue se recuperar. A velocidade e a capacidade de recuperação do Draymond são impressionantes”.

Draymond Green terminou a partida contra o Bucks com dez rebotes, quatro tocos e dois roubos. Além dos números, ele foi essencial para conter Lillard e Giannis Antetokounmpo. O armador terminou com 16 pontos, enquanto o duas vezes MVP conseguiu somente 20 pontos e 31.3% nos arremessos.

Segundo Kerr, um outro destaque que Green mostrou na partida foi a capacidade de analisar os ataques adversários. Embora fosse o principal defensor de Giannis, ele seguia atento em outros jogadores e no apoio aos colegas de Warriors.

“Draymond Green tem um cérebro que acompanha tudo isso”, disse Steve Kerr. “Se ele está no lado fraco, está vindo para ajudar toda hora. Então, ele é um dos melhores defensores de todos os tempos e ainda está atuando em alto nível.

Na quinta-feira (20), Green voltou a ser importante para Golden State. O veterano fez mais um ótimo jogo na vitória sobre o Toronto Raptors. Dessa vez, também se destacou no ataque. Isso porque foi o cestinha da equipe com 21 pontos. Além disso, teve sete rebotes e cinco assistências.

Com médias de 8,7 pontos, 6,9 rebotes e 5,6 assistências por jogo em sua carreira, Green nunca foi um jogador de grandes números. Em vez disso, ele impacta o jogo ao fazer o trabalho sujo para os Warriors, marcando os melhores jogadores adversários e atuando como o “xerife” da equipe.

Por fim, os pontos destacados por Kerr se traduzem ainda nas conquistas de Green. Além dos múltiplos títulos, o ala-pivô ainda venceu o prêmio de Defensor do Ano em 2016/17. Ademais, fez parte de oito seleções de defesa da NBA. Por fim, tem médias de 1.3 roubo e um toco por jogo na carreira.

