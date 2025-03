Audiência da NBA nos EUA cresce em 2024/25

Em um ano onde a audiência da NBA foi pauta ao longo de toda a temporada 2024/25 nos EUA, agora a liga teve uma boa notícia. A rede ABC tem registrado um grande aumento nos telespectadores nos jogos que transmitiu da atual campanha. O canal divide a grade do pacote de partidas da temporada regular e playoffs com a ESPN.

O aumento da audiência da emissora na atual temporada é de 10% em relação a campanha de 2023/24. Os 24 confrontos transmitidos pela ABC tiveram uma média de 2.6 milhões de espectadores, enquanto chegaram a 2.4 na campanha passada. Essas informações são do portal Nielsen, que é especializado em medição de audiência dos canais de TV ao redor do mundo, também atuando no Brasil.

Outro dado interessante é que entre o público masculino, a temporada de 2024/25 da NBA na ABC dos EUA é a de maior audiência desde 2021/22. O canal detém alguns jogos no horário nobre de sábado. Além disso, liderou a audiência do horário em sete dos últimos dez duelos. Considerando só as pessoas com 50 anos ou menos, ela liderou em oito desses dez.

A ABC é quem menos transmite jogos na fase regular, mas tem algumas datas importantes. Por exemplo, as cinco partidas da tradicional rodada de Natal. Além disso, a maior parte dos jogos de horário nobre, aos sábados e domingo, também são responsabilidade da emissora. Por fim, ela também recebeu duas partidas da Copa da NBA.

A notícia é importante, sobretudo, porque é a ABC quem transmite as finais da NBA para os EUA. Então, tem um aumento do número de jogos durante os playoffs.

O ano começou com discussões acerca da audiência da liga, que esteve em queda e registrou marcas muito negativas nas primeiras semanas da campanha. Discussões sobre vários tópicos foram pautadas, incluindo até o estilo de jogo, com o aumento das bolas de três e a defesa menos intensa, para muitos analistas, tornando o jogo menos atrativo.

Ao longo da campanha, os rumores foram foi se dissipando. Após a trade deadline com trocas de muitos astros como Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, Jimmy Butler para o Golden State Warriors e De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs, a audiência aumentou ainda mais nos EUA.

Isso se vê nos recentes recordes de telespectadores nos duelos entre Lakers e Mavericks, com o reencontro de Doncic e Dallas e também no clássico entre Los Angeles e Boston Celtics, em meio a grande fase do time de LeBron James contra o tradicional rival e atual campeão.

