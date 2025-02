Audiência do All-Star Game da NBA segue em queda

Sem evolução. O All-Star Game da NBA segue com problemas para despertar a atenção do público de esportes nos Estados Unidos. A liga tem investido em mudanças grandiosas no evento, seja no formato do jogo principal, do Rising Stars ou nas outras atrações do final de semana das estrelas. Mas a audiência segue em queda.

De acordo com o portal Front Office Sports, que é especializado nessas questões não só na NBA mas também na NFL, o evento do último domingo foi o segundo menos assistido de todos os tempos nos EUA.

A audiência média do canal TNT para o evento foi de apenas 4.7 milhões de espectadores. Uma queda de 13% em relação aos espectadores do evento de 2024, que contou com 5.4 milhões. A única audiência que foi menor do que essa na história do All-Star Game da NBA, foi em 2023, quando apenas 4.6 milhões de pessoas acompanharam o evento principal de domingo em média.

Aliás, a queda também foi sentida nos desafios de habilidades do sábado, com apenas 3,4 milhões de espectadores médios. Em relação a 2024, 4.57 milhões assistiram aos eventos, que tiveram o protagonismo do confronto de bolas de três entre Stephen Curry e Sabrina Ionescu da WNBA.

Para se ter uma noção, o jogo 4 entre a disputa dos melhores jogadores da NHL de EUA e Canadá, teve uma audiência superior no sábado. Foram 4.4 milhões de pessoas acompanhando o Hóquei ao invés do fim de semana glamouroso do basquete.

A queda não vem apenas dos tempos atuais, mas já é histórica. Por exemplo, em 2000 o jogo das estrelas da NBA atraiu uma audiência média de mais de 10 milhões de pessoas no evento principal de domingo. A audiência mais alta do século foi em 2002, com mais de 13.1 milhões acompanhando ao duelo de Leste x Oeste.

A tendência desde então, foi de queda. Afinal, após atingir 10.8 milhões de espectadores em 2003, o All-Star Game nunca mais teve uma audiência de mais de dez milhões em média.

Desde então, apenas quatro dos eventos tiveram uma audiência superior a oito milhões de pessoas, com o evento lutando para superar os seis milhões nos últimos anos.

Isso pode explicar as constantes mudanças no jogo principal, sobretudo, em busca de maior competitividade, o que tem sido um problema. Do clássico Leste x Oeste, o jogo das estrelas chegou a ter o formato de capitães por muitos anos, voltou a ser um duelo de conferências em um deles, e por fim, teve quatro times em um mini-torneio que foi disputado no último domingo.

Adam Silver tem sido agressivo na busca por um modelo que funcione, mas por ora, ainda não obteve sucesso.

