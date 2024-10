Starting 5 mostra jogadores da NBA como eles são

Com cinco grandes jogadores da NBA, a Netflix lançou o documentário Starting 5 na madrugada desta quarta-feira. Em suma, LeBron James, Anthony Edwards, Jayson Tatum, Jimmy Butler e Domantas Sabonis mostram os desafios de um atleta da liga.

O documentário mostra pessoas que estão ao lado dos jogadores, enquanto cuidam de suas vidas fora da NBA. No primeiro dos dez capítulos, o Starting 5 tem os cinco astros se preparando para a temporada 2023/24.

São momentos com depoimentos de personal trainer, amigos próximos, familiares, além de colegas de profissão e jornalistas. Mas alguns detalhes já são conhecidos, ao menos do público do Jumper Brasil.

O foco do primeiro episódio é quase todo em Jayson Tatum (Boston Celtics), LeBron James (Los Angeles Lakers) e Jimmy Butler (Miami Heat).

Abaixo tem spoiler. De novo, nada que o nosso leitor não saiba sobre o assunto.

LeBron, por exemplo, reclama do tempo de quadra no começo da temporada, quando Darvin Ham tenta reduzir seus minutos.

Além disso, tem Butler falando sobre seu cabelo e como teve a ideia de se vestir de Emo no Media Day de 2023/24. Mas vale lembrar que ele apareceu sem nenhuma brincadeira em 2024/25.

Então, no segundo, começa com Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) e mostra muito sobre seu potencial na NBA. Não por menos, ele realmente fez, em 2023/24, a sua melhor temporada e levou o Timberwolves às finais do Oeste.

Em seguida, o assunto passa a ser Domantas Sabonis (Sacramento Kings). Filho do legendário Arvydas Sabonis, Domantas ganha comparações com o pai e os desafios de mostrar que pode ser especial ao seu modo.

Enquanto isso, Starting 5 faz uma introdução sobre a Copa da NBA, a primeira em que jogadores do time vencedor levariam US$500 mil cada. Como todo mundo sabe, o Lakers foi o campeão do torneio inaugural.

Basicamente, o terceiro episódio é sobre a Copa da NBA e, no fim, tem uma introdução sobre Bronny James, que preparava-se para um início no basquete universitário.

Já no quarto, começa com Bronny, passa por Tatum e sua proximidade com o filho Deuce, enquanto tentava vencer o primeiro título da NBA. Então, no quinto, Butler aparece pouco concentrado no basquete e Sabonis deixado de fora do All-Star Game. Além disso, Lakers, desfalcado bate Celtics e as críticas em cima de Tatum sobem o volume.

No sexto, é muito sobre o All-Star Game, enquanto o sétimo tem Edwards explicando como é acabar de ser pai. Já no nono, fala sobre a eliminação de Lakers e Heat. Por fim, o décimo, é o desafio de Tatum e do Celtics nas finais da NBA.

Starting 5 é um documentário fácil de assistir, especialmente se você quer saber como funcionam os bastidores dos jogadores da NBA.

