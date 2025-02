Jogador é sincero ao falar após troca do Kings para Bulls

Agora jogador do Chicago Bulls, Kevin Huerter participou da troca que levou Zach LaVine ao Sacramento Kings. O agora ala-armador do Chicago Bulls passou três temporadas no time da Califórnia, mas sua performance caiu nos últimos anos, chegando a 30.2% de aproveitamento de três pontos. Agora, no entanto, culpou o sistema do Kings pela sua performance.

“Sacramento foi um pouco instável”, disse Huerter. “Não tive muitas oportunidades lá nos últimos meses. O fluxo e o ritmo do jogo, acho que foram muito irregulares no último ano e meio. O fato de que vamos jogar em um ritmo mais acelerado aqui [em Chicago], a bola vai girar de um lado para o outro, ninguém vai dominar a posse, e vamos repetir as mesmas ações. Então, parece um lugar onde eu devo me encaixar melhor”.

Dessa forma, Huerter critica Sacramento, culpando o esquema ofensivo da equipe e sua falta de oportunidades por suas dificuldades. Além disso, Huerter também revelou que sabia que uma troca estava a caminho semanas antes do prazo final, algo que muitos torcedores já esperavam.

“Era algo que eu já sabia há algumas semanas”, disse Huerter. “Para ser honesto, não fiquei muito surpreso. Sabia que o prazo estava chegando e que haviam muitas conversas acontecendo”.

Assim, na atual temporada, Huerter vinha tendo 7.9 pontos e 2.8 rebotes de média. No entanto, em sua melhor temporada em Sacramento, em 2022/23, teve médias de 15.2 pontos por jogo, com 40.2% de aproveitamento do perímetro. Agora, após a troca para o Bulls, a esperança é que o ex-jogador do Kings consiga uma performance semelhante à essa.

Vale lembrar que ele iniciou a carreira no Atlanta Hawks, em 2018/19, e se destacou por ser um bom arremessador. Em 2022/23, porém, foi para o Kings, onde viveu bom momento.

Chicago trocou Zach LaVine, principal jogador da equipe, mirando a reconstrução. Em retorno, conseguiu sua própria escolha de Draft, Huerter, Tre Jones e Zach Collins.

Hoje, o Bulls tem 22 vitórias e 31 derrotas. No entanto, é só a sétima pior equipe da liga, o que o coloca para trás na corrida para adquirir uma boa posição na loteria do próximo Draft.

