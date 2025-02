Para jornalista, Grizzlies deve avaliar troca de Ja Morant

Há dois anos, a troca de Ja Morant no Memphis Grizzlies parecia improvável. O astro, afinal, era um dos nomes mais promissores da NBA e liderava a franquia à seguidas campanhas na pós-temporada. No entanto, um período marcado por polêmicas e lesões o fez perder a unanimidade entre analistas.

O insider Howard Beck, do The Ringer, por exemplo, afirmou que o Grizzlies deveria avaliar a troca de Ja Morant. De acordo com ele, a saída de Luka Doncic do Dallas Mavericks colocou diversas estrelas sob ameaça. Então, um executivo rival teria apontado que o camisa 12 pode sair.

“Estou sempre checando com executivos sobre o que vimos, o que não vimos e o que vem a seguir. Na NBA, você está sempre procurando quem será a próxima estrela a ser negociado. Alguém do lado de lá disso: ‘Fique de olho em Ja Morant neste verão’. Ele teve alguns problemas e nesta liga você nunca tem espaço quanto pensa que vai ter”, comentou Beck.

Os problemas de Morant citados pelo jornalista aconteceram entre 2023 e 2024. Há dois anos, o astro foi suspenso em duas oportunidades por aparecer armador em vídeos na internet. Após seu retorno, enquanto isso, sofreu uma lesão que o tirou de toda a temporada passada.

Morant retornou em 2024/25. No entanto, está longe do que era antes. Suas médias, por exemplo, são de 20.7 pontos, 7.4 assistências e 4.3 rebotes, com ele fora do último All-Star Game. Embora o Grizzlies seja o segundo colocado do Oeste, é Jaren Jackson Jr. o principal nome de Memphis.

A ‘mudança’ de estrela, ainda assim, não seria o motivo para que Morant fosse trocado. Ainda mais porque, segundo Beck, ele tem se mantido fora de problemas. Porém, se a equipe não tiver uma boa campanha nos playoffs, a diretoria pode mudar a abordagem, em busca de um elenco campeão, como fez o Mavericks com Doncic.

“Tudo tem estado bem por um tempo. Não quero exagerar coisas de um ano e meio atrás… Em certo ponto, as equipes vão mudar de direção. Sempre há um pouco do que acontece abaixo da superfície. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou dizendo que deveria acontecer. No entanto, estou dizendo que é uma daquelas coisas para ficar de olho, caso eles saiam cedo dos playoffs”, alertou Beck.

