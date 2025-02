NBA: 76ers acerta reforço de jogador que estava na Europa

O Philadelphia 76ers acertou o reforço de mais um jogador para o decorrer da temporada da NBA. A nova adição ao time é Lonnie Walker, que tem passagens por San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Walker, porém, estava jogando na Lituânia desde o ano passado. O atleta era o destaque do Zalgiris Kaunas da Euroleague. No entanto, tinha uma claúsula que permitia sua saída para voltar para os Estados Unidos.

Shams Charania, da ESPN, foi quem confirmou o retorno de Walker. O jogador fechou um contrato de dois anos avaliado em US$3.7 milhões de dólares. A expectativa era de que o ala-armador finalizasse a temporada na Lituânia, já que a claúsula de retorno valia só até 18 de fevereiro. Dessa forma, hoje, diversos portais especializados no basquete europeu, como o Eurohoops, confirmaram a permanência de Walker. Nas últimas horas antes de a claúsula expirar, porém, o 76ers fechou com o jogador.

Walker começou a carreira no San Antonio Spurs, em 2018. Em sua primeira temporada, chegou a passar bastante tempo na G League, a pedido de Gregg Popovich. Depois disso, conseguiu mais minutos no time, onde ficou até 2022. Por lá, teve médias de 9.4 pontos, 2.1 rebotes e 2.4 assistências em 206 jogos.

Seu período de maior destaque, porém, foi no Lakers, onde ficou apenas uma temporada. Era o time com Russell Westbrook, LeBron James e Anthony Davis, que nem mesmo foi aos playoffs. Em Los Angeles, teve médias de 11.7 pontos por jogo, sendo titular em mais da metade das partidas.

Já pelo Nets, seu último time na NBA, não teve grande destaque, saindo do banco e anotando, em média, 9.7 pontos.

Ele chegou a fechar com o Boston Celtics, mas saiu antes de a temporada começar.

Dessa forma, sem espaço na liga, o jogador havia assinado com o Zalgiris Kaunas em novembro. Na Euroleague, teve médias de 13.6 pontos, 3.2 rebotes e 1.8 assistências.

O Philadelphia 76ers foi atrás do jogador como reforço para o restante da temporada da NBA. A equipe tem 20 vitórias e 34 derrotas na temporada, ocupando a 11ª colocação na conferência leste. A briga agora é para conseguir ir aos play-ins.

Embora Tyrese Maxey esteja tendo grande temporada, com 27.5 pontos de média, as ausências de Paul George e Joel Embiid tem atrapalhado a franquia. George participou de apenas 35 dos 54 jogos até aqui, enquanto o pivô esteve presente em apenas 17. Além disso, as médias de ambos em pontos, assistências e rebotes caiu em relação ao ano passado.

