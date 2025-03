LeBron James faz história na NBA mais uma vez

LeBron James segue fazendo história na NBA. Aos 40 anos, o craque do Los Angeles Lakers acumula marcas absurdas, como o fato de ser o maior pontuador de todos os tempos. Mesmo sendo o nome mais velho da liga, aliás, ele ainda tem apresentado um alto nível pelo time da Califórnia.

Prova disso é que LeBron foi eleito o melhor jogador de fevereiro da NBA pelo Oeste. No período, o astro liderou o Lakers a dez vitórias em 12 jogos e teve médias de 29.3 pontos, 10.5 rebotes, 6.9 assistências e 1.2 roubo de bola. Além disso, teve 44.3% de aproveitamento nas bolas de três.

Com o prêmio, LeBron se tornou o mais velho a ser o melhor do mês na NBA. Então, ele superou o lendário Karl Malone, do Utah Jazz, que conseguiu o feito aos 37 anos. O ex-pivô ainda estava no Utah Jazz, durante a temporada 2000/01, quando venceu a premiação pela sétima vez.

Publicidade

LeBron James, aliás, é maior vencedor de jogador do mês. Desde a primeira conquista, em 2005, o craque acumula grandes atuações na NBA e soma 41 prêmios do time. O segundo é Kobe Bryant, com 17. Enquanto isso, entre os jogadores ativos, o mais próximo do craque do Lakers é Kevin Durant, com 15.

O último prêmio de LeBron é um reconhecimento ao que ele tem feito pelo Lakers na NBA. Afinal, após a saída de Anthony Davis na troca por Luka Doncic, o camisa 23 elevou o nível de seu jogo e se tornou uma referência defensiva e ofensiva. Durante os últimos sete jogos, por exemplo, ele liderou uma defesa que limitou os adversários a 102 pontos por jogo.

Publicidade

Leia mais!

Além de melhor do mês, LeBron James ainda luta para ser o MVP mais velho da história da NBA. Com médias de 24.8 pontos, oito rebotes e oito assistências, além de 39.1% de aproveitamento dos três pontos, o craque é o quinto na corrida ao prêmio.

A boa fase de LeBron no Lakers, inclusive, é apoiada na defesa, como mencionado. Após um mês de sucesso, ele comentou sobre como a equipe melhorou no quesito, apesar da saída de Davis e a chegada de Doncic, que não é reconhecido pela qualidade defensiva.

Publicidade

“Esse é o nosso time. É quem somos neste ponto. Isso porque nos apoiamos na defesa porque você nunca pode ter certeza do que vai acontecer no ataque, seja no acerto de arremessos ou em qualquer outro aspecto do jogo”, comentou LeBron James.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA