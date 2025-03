Favorito ao prêmio que seria de Victor Wembanyama, Evan Mobley brilha

Após a lesão de Victor Wembanyama, então favorito para Defensor do Ano da NBA, Evan Mobley tomou a frente na corrida pelo prêmio. O jogador foi nomeado Defensor do Mês da Conferência Leste em fevereiro, quando o Cleveland Cavaliers venceu dez jogos e perdeu apenas um.

Em fevereiro, Mobley teve médias de 20.4 pontos, 10.1 rebotes, 3.8 assistências e 2.2 tocos por jogo. Isso tudo com apenas 29 minutos em quadra, em média. Além disso, o jogador liderou a Conferência Leste em plus/minus, com 153. Fevereiro também marcou sua primeira participação no All-Star Game.

A evolução de Mobley ano a ano é notável. Quando entrou na liga, o jogador gerou dúvidas pelo seu porte físico. No entanto, ganhou massa, e hoje é um dos melhores defensores da liga. Além disso, ele não arremessava de três em suas primeiras temporadas, mas hoje tem aproveitamento de 36.7% no quesito por jogo.

Assim, se tornou não só um grande defensor para o Cavs, mas também uma grande parte de como a equipe roda o jogo no ataque. Isso pode ser atribuído ao técnico Kenny Atkinson, que passou a envolver Mobley mais nas ações com bola após sua chegada. Na temporada, a estrela tem médias de 18.6 pontos e 9.3 rebotes.

Agora, então, o jogador se tornou favorito ao prêmio de Defensor do Ano. Depois dele, estão Dyson Daniels, que vem sendo importante na temporada do Atlanta Hawks, inclusive roubando uma bola decisiva no jogo contra o Memphis Grizzlies nesta segunda (3), e Jaren Jackson Jr, que já recebeu a premiação em 2023.

Depois deles, Luguentz Dort, do Oklahoma City Thunder, e Shai Gilgeous-Alexander, também do Thunder, são os outros cotados.

Antes de Evan Mobley, Victor Wembanyama era o grande favorito para Defensor do Ano. Segundo as casas de aposta, aliás, o francês do Spurs era o grande nome ao prêmio. Isso porque o pivô liderava a liga em tocos (3.8) e ainda tinha média de 11 rebotes.

No entanto, Wembanyama está fora da temporada, após os médicos do San Antonio Spurs descobrirem uma trombose venosa profunda no ombro direito do pivô. Embora a franquia tenha alertado que não é algo grave, o jogador não vai mais atuar em 2024/25. Como fez só 46 jogos de um mínimo de 65 para concorrer às premiações individuais, o francês saiu do páreo.

