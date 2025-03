Para analista, Knicks e Cavaliers podem atrapalhar título do Celtics na NBA

Cleveland Cavaliers e New York Knicks são os times com melhores campanha da Conferência Leste além do Boston Celtics, atual campeão da NBA. As equipes tiveram grandes trocas que ocorreram na trade deadline, mas esses três times parecem estar à frente dos demais na conferência, sobretudo Cavs e Celtics. Então, para Kendrick Perkins, da ESPN, os dois principais oponentes podem dificultar as coisas para o Celtics.

Em participação no programa First Take, o ex-jogador e hoje analista falou sobre o tema. Citando também o Milwaukee Bucks, ele fez uma análise sobre a situação do Leste.

“Eu acredito que existem dois times que podem combater o Boston Celtics com mais força no Leste, eles são Cleveland Cavaliers e New York Knicks, eles também podem chegar as finais da NBA. Eu acho que o Milwaukee Bucks também é um time forte, conseguiu obter Kyle Kuzma na trade deadline, alguém que já foi campeão. Mas eu ainda diria que esses outros dois são melhores e podem dar trabalho para Boston”, afirmou o comentarista.

Entretanto, apesar de times mais fortes nas duas conferências, incluindo ai também o Oklahoma City Thunder e a ascensão do Los Angeles Lakers, Perkins ainda aposta em Boston para um bicampeonato da NBA.

“Eu acho que termos um bicampeão. O Celtics vencerá a NBA em 2024/25. Existem muitos bons times dos dois lados, mas ninguém ainda tem o elenco e a experiência de Boston para chegar ao título. Eu sei que existiram algumas oscilações nesse ano, mas em geral, eu não consigo ver ninguém os vencendo em uma série de sete jogos”, concluiu.

Atualmente, Boston tem 43 vitórias e 18 derrotas na temporada. Essa é a terceira maior marca de toda a NBA, abaixo de Cavaliers e Thunder, que já chegaram aos 50 triunfos. Por outro lado, a equipe tem dois jogos e meio de vantagem para o Knicks e quatro e meio para times como Denver Nuggets e Lakers.

No Leste, o Celtics tem um retrospecto bom contra os principais rivais. Isso porque são três vitórias em três jogos contra o Knicks, sendo todas elas com alguma facilidade. As franquias ainda se enfrentam uma última vez em 8 de abril. Aliás, o time de Nova York também perdeu as duas partidas que disputou contra Cleveland até aqui.

Contra o Cavs, no entanto, o retrospecto está mais equilibrado. Em quatro duelos na campanha, os times tem duas vitórias cada. Todos esses jogos acabaram em vantagens de sete pontos ou menos, incluindo uma vitória por três pontos do Celtics em Boston e uma de quatro pontos do Cavaliers em Cleveland. Por fim, os dois times também conseguiram triunfos na casa do rival em 2024/25.

Contra os principais rivais do Oeste, a campanha tem sido equilibrada. Foram duas vitórias contra Denver, mas duas derrotas nos duelos com Lakers e Thunder. O Celtics ainda enfrentará os dois times uma última vez na campanha.

