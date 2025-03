Campeão, Jrue Holiday segue sendo problema no Celtics

O Boston Celtics teve seu primeiro desfalque do quinteto campeão: o armador Jrue Holiday. O especialista defensivo perdeu os dois últimos jogos da franquia, diante de Cleveland Cavaliers e Denver Nuggetrs, por uma lesão no dedo. Enquanto ele lida com o problema, o repórter Gart Washburn sinalizou que ainda não há uma data para o retorno do jogador.

“A lesão de Holiday pelo Celtics é um dedo mínimo quebrado da mão direita. O dedo está imobilizado com uma pequena tala e ele não pretende passar por cirurgia. Está tratando a dor, mas não deu um prazo para retorno. Basicamente, ele disse que o dedo está quebrado”, informou Washburn.

Trata-se de uma lesão no tendão extensor do dedo, causada por um impacto direto, como ao ser atingido pela bola. Desse modo, faz com que a ponta do dedo fique dobrada para baixo, como é o caso de Jrue Holiday.

O tratamento, assim, consiste em usar uma tala para manter o dedo esticado até que o tendão cicatrize. No entanto, em casos mais graves, por ser necessária cirurgia. Holiday, por outro lado, sinalizou que não deseja passar por qualquer intervenção cirúrgia pelo Celtics.

“Não vou mentir, nunca tinha ouvido falar no termo ‘mallet finger’ até as pessoas me dizerem que tinha isso. “Eles só me disseram que eu quebrei o dedo. De repente, já estava com o dedo engessado”, comentou Holiday.

Desde que foi campeão pelo Celtics, Jrue Holiday tem sofrido com lesões na NBA. Ainda assim, ele esteve presente em 47 partidas da equipe, com 10.8 pontos, 4.3 rebotes e 3.7 assistências. Diante de uma contusão desconhecida, ele está frustrado, mas pretende se recuperar para jogar os playoffs.

“É a primeira vez [que tenho esse dianóstico]. Já bati e prendi muitos dedos antes, mas acho que nunca tive algo assim. Vou ter que usar uma tala por um tempo. Então, é um pouco frustrante. Eu adoraria estar 100% saudável, mas essas coisas acontecem”, lamentou o armador.

Sem Holiday, o Celtics perdeu o jogo para o Cavs, mas se recuperou diante do Nuggets. Desse modo, o time tem um retrospecto de dez vitórias e quatro derrotas com o armador fora por lesão. Por enquanto, a franquia ocupa a segunda posição do Leste, atrás de Cleveland.

