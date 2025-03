NBA: Domantas Sabonis vira problema no Kings

Domantas Sabonis se tornou desfalque do Sacramento Kings na NBA. O astro da franquia sofreu uma lesão no jogo do último sábado (1º), diante do Houston Rockets. De acordo com a equipe médica do time, ele contundiu o músculo posterior da coxa e não retornou à partida.

Sabonis estava correndo pela quadra um minuto após o início da partida entre Kings e Rockets. Neste momento, ele sentiu um incômodo e segurou a parte posterior da coxa esquerda. Desse modo, o técnico Doug Christie pediu um tempo técnico, para que o pivô fosse levado ao vestiário.

De imediato, o Kings anunciou que Sabonis ficaria fora pelo resto da partida. O técnico, no entanto, não conseguiu indicar se o pivô estaria de volta às quadras em breve.

“Vamos ver nos próximos dias. Provavelmente amanhã ou depois teremos uma ideia melhor”, disse Christie.

Apesar de a ausência de Sabonis, o Kings conseguiu vencer o Rockets por 113 a 103. Seis jogadores, aliás, tiveram pelo menos 12 pontos. Enquanto isso, o destaque foi DeMar DeRozan, que marcou 21 pontos e seis assistências. Assim, Sacramento subiu para a oitava posição do Oeste, ainda de olho em uma vaga nos playoffs.

Após a vitória, Christie elogiou o esforço dos jogadores do Kings, mesmo com a lesão de Sabonis.

“Estamos falando de Domantas Sabonis, um jogador que preenche a estatística de uma forma que poucos conseguem”, disse Christie. “Muitos jogadores assumiram responsabilidades sem forçar o jogo, apenas fazendo o que sabem fazer. Isso fez com que todos fossem na mesma direção”, destacou.

Até a lesão, Domantas Sabonis era o principal destaque do Kings na NBA. Em 2024/25, ele tem médias de 19.9 pontos, 14.4 rebotes e 6.3 assistências por jogo. O astro, aliás, é o líder da liga em duplos-duplos, com 50 na atual campanha.

Até aqui, o Kings é o oitavo no Oeste, com 31 vitórias e 28 derrotas. Mas o time vê de perto a briga pela classificação direta aos playoffs. Isso porque o Los Angeles Clippers, o sexto, tem um triunfo a mais e uma derrota a menos. Ou seja, a luta segue viva.

Reformulação

A lesão de Domantas Sabonis acontece quando o Kings passa por uma reformulação na metade da atual temporada. Na trade deadline, o time adicionou Zach Lavine ao elenco, após trocar De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs. Apesar de não ter um armador de fato, Malik Monk e LaVine são os mais próximos disso.

Logo após as mudanças, o próprio pivô falou que precisaria de um tempo para que o elenco se entrosasse. A lesão, portanto, não ajuda em nada o progresso citado pelo jogador.

“É um time totalmente novo”, disse Sabonis. “Quanto mais rápido nos entrosarmos e entendermos tudo, melhor será para a franquia. Estamos descobrindo isso agora. Fora de quadra, somos incríveis. Todo mundo gosta de todo mundo. Em quadra, estamos nos ajustando, e todos podem ver isso. Mas o mais importante é vencer jogos”.

