Luka Doncic transformou o Lakers na NBA

A diretoria do Los Angeles Lakers chocou o mundo da NBA em 2 de fevereiro ao trocar Anthony Davis e receber Luka Doncic de volta. Geralmente, contratações de meio de temporada vêm para ajustar alguns pontos específicos. No entanto, essa foi um marco histórico, dado o currículo de Doncic. Afinal, ele só tem 26 anos, finalista da NBA, concorrente ao prêmio de MVP todo ano…

O astro esloveno não demorou para se provar em Los Angeles. Em sua estreia com a camisa roxa e dourada, no dia 10 de fevereiro, Doncic anotou 14 pontos em apenas 24 minutos. Contudo, esse foi apenas o começo. No aguardado reencontro com seu ex-time, em 25 de fevereiro, o armador respondeu com uma grande atuação: um triplo-duplo de 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências na vitória sobre o Dallas Mavericks.

A adaptação ao novo ambiente tem sido mais fácil por conta da parceria com LeBron James. A conexão entre os dois astros já se mostra promissora, com o veterano assumindo um papel mais fora da armação, deixando Doncic distribuir o jogo.

Em entrevista recente, LeBron demonstrou estar feliz com a chegada do esloveno, e destacou o potencial da dupla. “Podemos ser o que quisermos”, afirmou. “Eu posso jogar com qualquer um, e acho que ele também. Então, vamos nos entender bem.” Além disso, James fez questão de enaltecer o impacto de Doncic, dizendo que ele é um “talento geracional”.

Dessa forma, a equipe já melhorou na tabela com o camisa 77. São 36 vitórias e 21 derrotas, o suficiente para a quarta posição, garantindo o mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. Ademais, analistas temiam que perder Anthony Davis para trazer Doncic e ficar sem um pivô deixaria o time vulnerável na defesa. Mas, surpreendentemente, tem sido o contrário. Nos últimos 20 jogos, o Lakers tem a melhor defesa da NBA.

O efeito vai além das quatro linhas. A chegada de Luka Doncic impulsionou a audiência dos jogos do Lakers, mesmo com a NBA em baixa nos Estados Unidos. A partida contra o Dallas Mavericks, no dia 25 de fevereiro, alcançou um pico de 2.9 milhões de espectadores, sendo o jogo mais assistido da temporada.

Mais do que só a chegada de um grande jogador, o Lakers conseguiu, no meio da temporada, adquirir uma estrela para a próxima década, e acender a chance de LeBron ganhar outro título. James, aliás, está bem melhor na defesa desde a chegada de Luka, mais atento e tentando mais. Isso pode ser por vários motivos: ele joga menos como armador, então poupa energia. Ou talvez só esteja mais animado, assim como os torcedores.

E isso é o mais legal. Os jogadores estão mais confiantes, LeBron e Luka se entendem em quadra, Jarred Vanderbilt voltou da lesão. Rui Hachimura e Austin Reaves se machucaram, mas fazem o time cada vez melhor. Falta um pivô, mas até agora não mostrou ser um grande problema. De toda forma, Los Angeles vem forte para os playoffs.

