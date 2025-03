NBA: Astro do Thunder vira problema para próximos jogos

O Oklahoma City Thunder venceu o Boston Celtics na rodada da NBA, desta quarta-feira (13), com grande atuação do astro Shai Gilgeous-Alexander, mas tem uma preocupação para os próximos jogos. Isso porque Jalen Williams foi desfalque por conta de uma lesão no quadril e preocupa para reta final de temporada regular.

Antes do duelo contra o Celtics, o técnico do Thunder, Mark Daigneault, revelou que Williams não estaria com a equipe em Boston. Além disso, o comandante disse que não há uma previsão certa para seu retorno.

O astro do Thunder sofreu a lesão na partida contra o Denver Nuggets, na última segunda-feira, e preocupa para os próximos jogos da NBA. Jalen Williams deixou a partida antes do término. Como resultado, atuou por apenas 14 minutos. Mas ele fazia ótima partida com 12 pontos e seis assistências. Assim, o time de Oklahoma acabou derrotado por 140 a 127.

Williams está com médias de recordes na carreira. Na atual temporada ele tem 21.3 pontos, 5.5 rebotes, 5.3 assistências e 1.7 roubo de bola por partida. Então, foi selecionado para o All-Star Game pela primeira vez em seu terceiro ano na NBA. Com o jogador afastado, o Thunder perde seu segundo maior cestinha e um de seus melhores defensores de perímetro.

Para o confronto contra Boston, Mark Daigneault optou por Cason Wallace. O jovem de 21 anos está em seu segundo ano na liga e tem sido muito utilizado pelo treinador. Afinal, em 56 jogos disputados na temporada, iniciou 37 como titular. Na partida contra o Celtics, atuou por 30 minutos e foi responsável por 14 pontos e quatro rebotes.

Entretanto, o grande nome da vitória sobre o atual campeão da NBA foi o astro Shai Gildeous-Alexander. Isso porque o candidato a MVP anotou 34 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Portanto, foi o cestinha da partida.

Apesar da notícia ruim sobre Williams, o Thunder tem um fim de temporada regular tranquilo. A equipe é líder do Oeste com folgas. Afinal, são 54 vitórias e apenas 12 derrotas em 2024/25. O Nuggets, que é o segundo colocado, tem 42 triunfos. Assim, Oklahoma deve terminar a atual campanha regular na primeira posição, sendo o principal favorito da conferência nos playoffs.

